ידידיה מאיר במתקפה על ישיבות ההסדר החרדיות

ידידיה מאיר יצא הבוקר במתקפה על ישיבות ההסדר החרדיות: "הסכנה האמיתית לעולם התורה החרדי אינה רק ה'מקלות כלומר הגיוס הכפוי אלא דווקא ה'גזרים'"

מגיש רדיו 'קול חי' ידידיה מאיר יצא הבוקר בתוכניתו במתקפה חריפה על ישיבות ההסדר החרדיות - הניסיון לשלב בין עולם הישיבות לשירות צבאי משמעותי, בדומה למה שנוהג במגזר הסרוג.

"הסכנה האמיתית לעולם התורה החרדי אינה רק ה"מקלות" כלומר הגיוס הכפוי אלא דווקא ה"גזרים", אלו המציעים פתרונות שנראים אטרקטיביים כגון ישיבות ההסדר החרדי".

"הגזרים מסוכנים יותר, הם חבויים" אמר מאיר וקרא לציבור לבדוק היטב מי עומד מאחורי ישיבות ההסדר החרדיות החדשות.

מי עומד מאחורי הקלעים?

לדבריו, רבים מהפעילים הבולטים בישיבות ההסדר החרדיות קשורים לעולמות פרוגרסיביים ולמקורות מימון שמטרתם אינה חיזוק עולם התורה אלא פירוקו. "יש להם דעות שמאל עמוק - לא רק על ארץ ישראל ועל צה"ל, אלא על כל מה שמחזיק את עולם התורה"

הוא הבהיר שאין הוא מכליל, וציין שיש רבים תמימים בתוך המהלך הזה אך קרא לבדוק את מקורות המימון ואת זהות העומדים מאחורי הקלעים.

ישיבות ההסדר הציוניות - מחזקות את התורה

לעומת זאת, ישיבות ההסדר הציוניות, שהוקמו בדור הראשון: כרם ביבנה, ישיבת הכותל ואחרות נוסדו במטרה מפורשת לחזק את עולם התורה

"ראשי הישיבות האלו רצו לקחת נערים מהציונות הדתית שהלכו ישר לצבא ולא למדו תורה ולחזק אותם" ידידיה מאיר ציין שכבר שמע על ראשי ישיבות שהורו לתלמידיהם ללכת דווקא לישיבת הסדר דתית לאומית ולא חרדית - מאותה סיבה.