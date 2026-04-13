עם רחפני נפץ: שלושה מחבלים חוסלו בבינת ג'בייל | צפו

בשיתוף פעולה של לוחמי אגוז ומגלן חוסלו בבינת ג'בייל שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה באמצעות רחפני נפץ | צפו בחיסול אחד מהמחבלים

חיסול המחבל | צילום: דובר צה"ל

ג'בייל חוסלו אמש (ראשון) בעזרת אמצעי תצפית מתקדמים ורחפני נפץ ושיתוף פעולה עם חיל האוויר.

לוחמי יחידת מגלן זיהו אתמול (ראשון) שלושה מחבלים חמושים בדרכם לביצוע פיגוע נגד כוחותינו. על פי צה"ל, המתווה תוכנן לצאת לפועל בטווח הזמן המיידי. הכוחות סגרו מעגל אש מהיר והמחבלים חוסלו בתקיפה מדויקת מהאוויר.

באירוע נוסף במרחב, זיהו לוחמי יחידת אגוז חוליית מחבלים שהתכוננה לפגוע בכוחות באמצעות רחפני נפץ. זמן קצר לאחר חיסול החוליה, זוהה מחבל נוסף באזור. בשיתוף פעולה בין יחידות אגוז ומגלן, חוסל המחבל באמצעות רחפן של צה"ל.





במקביל לחיסול החוליות, איתרו הכוחות משגר טעון ומוכן לשיגור שהיה מכוון לעבר שטח מדינת ישראל. המשגר הושמד בתקיפה מדויקת בטרם בוצע ממנו ירי.