מהומה בכנסת: היועמ"שים נעלבו ונטשו את הוועדה. צפו

מהומה בוועדת התקשורת של הכנסת. היועצים המשפטיים לא אהבו את הביקורת מצד היו"רית ח"כ גלית דיסטל אטבריאן ונטשו את הדיון. צפו

ועדת התקשורת של הכנסת, ממשיכה לעורר מהומה. הבוקר (ב') נטשו בבת אחת היועצים המשפטיים של הוועדה בעקבות ביקורת שהטיחה בהם היו"ר ח"כ גלית דיטסל אטבריאן.

היועמ"שים נוטשים את ועדת התקשורת (ערוץ כנסת)

ועדת התקשורת הוקמה על ידי הקואליציה כדי להעביר את הרפורמה בתקשורת של השר שלמה קרעי, וזאת אחרי שח"כ דוד ביטן מהליכוד סרב להעביר את החוק בוועדה בראשותו.

לתפקיד היו"ר התמנתה השרה לשעבר דיסטל-אטבריאן והבוקר היא העירה ליועצים המשפטיים על כך שהם פועלים נגדה.

יו"ר הוועדה, ח"כ גלית דיסטל אטבריאן: "מהרגע שאתם נעלבתם, שלא קיבלתי את הנוסח שלכם, אתם מעכבים את הוועדה. אתם מתנהלים נגדי, מדווחים בתוך הקבוצה נגדי. אני פועלת לבד מול הייעוץ המשפטי לממשלה ומול הייעוץ המשפטי של הכנסת, כשמדינה שלמה אוטוטו נכנסת לג'ונגל תקשורתי. אבל האגו שלכם יותר חשוב! העלבון שלכם יותר חשוב מאזרחי ישראל. זוהי תחושתי לסעיף עצמו...

יועץ משפטי לוועדה עו"ד פנחס גורט: "גבירתי, רק הערה אחת ברשותך. פה [הכפשת אותנו]... אנחנו רואים שאין צורך בייעוץ משפטי כאן, שאין צורך להיות פה באמת..."

יו"ר הוועדה, ח"כ גלית דיסטל אטבריאן (קוטעת אותו): "זה העלבון! ככה נראה יועץ משפטי כשהוא מקבל ביקורת. זה העלבון! הם יותר חשובים! מה, עוצרים? העלבון..."

בהמשך הוציאה היו"רית את ח"כ שלי מירון (יש עתיד) שקראה קריאות ביניים.