איתן כבל מעריך: כך יסתיימו הבחירות הקרובות

היועץ האסטרטגי ןחבר הכנסת לשעבר, איתן כבל, מעריך כי המפה הפוליטית בישראל צפויה לעבור טלטלה משמעותית לאחר הבחירות הקרובות, שתסתיים בהקמת ממשלת אחדות רחבה. בראיון שהעניק לרדיו 103FM, הציג כבל תרחיש הכולל חנינה לנשיא הממשלה בנימין נתניהו כמהלך של פיוס לאומי.

"אם אני מסתכל על המציאות כמו שהיא, בבחירות הקרובות אני סבור שזה הולך לממשלת אחדות", אמר כבל. "אני חושב שזה יהיה בשותפות נתניהו ומי שיוביל את הגוש של האופוזיציה. יש לי תפיסה שונה גם כפרשן על כל מה שמדובר, אנחנו לגמרי עדיין בסטיית התקן".

"לעשות ריסטארט לחברה הישראלית"

כבל פירט את התרחיש שבו נשיא המדינה יתערב כדי להוציא את המערכת הפוליטית מהמבוי הסתום בו היא מצויה מזה שנים. לדבריו, הצורך באיחוד השורות יוביל לצעדים מרחיקי לכת במישור המשפטי והפוליטי כאחד.

"בסוף נמצא את עצמנו עם הנשיא שאומר שצריך לעשות ריסטארט לחברה הישראלית", הדגיש כבל בראיון. "הוא ייתן חנינה לנתניהו, תרשמו את זה".