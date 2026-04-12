דיווח: פיקוד העורף יטיל הגבלות משמעותיות

על רקע חוסר הוודאות סביב המשך הפסקת האש מול איראן, הממשלה תתכנס מחר להאריך את המצב המיוחד עד סוף החודש

הממשלה צפויה להתכנס מחר (שני) כדי לאשר את הארכת "המצב המיוחד בעורף" בכל רחבי הארץ עד לסוף החודש הנוכחי. כך דווח הערב ב'כאן חדשות' על רקע המתיחות הביטחונית וחוסר הוודאות לגבי המשך הפסקת האש במלחמה מול איראן.

ההחלטה להאריך את המצב המיוחד מעניקה לגופי הביטחון ולפיקוד העורף סמכויות נרחבות להטלת הגבלות על התקהלויות ופעילות משקית, בהתאם להערכות המצב המשתנות.

הגבלות על חגיגות העצמאות

במקביל לדיון הממשלתי, פיקוד העורף צפוי לפרסם בשעות הקרובות הנחיות מעודכנות הכוללות הגבלות משמעותיות לקראת אירועי יום העצמאות ה-78. לפי הדיווח, ההנחיות החדשות צפויות להשפיע באופן ישיר על קיום הטקסים והחגיגות בערים רבות, זאת בהמשך למגמת הביטולים עליה הודיעו רשויות מקומיות רבות בימים האחרונים.

גורמים במערכת הביטחון מציינים כי למרות השקט היחסי, פיצוץ המשא ומתן המדיני בפקיסטן והצהרות המצור של הנשיא טראמפ מחייבים נקיטת משנה זהירות בכל הנוגע לריכוזי קהל גדולים בשבועות הקרובים.

המצב המיוחד בעורף, שהוכרז עם פרוץ העימות הישיר מול איראן, צפוי להישאר בתוקף לפחות עד לאחר חגיגות יום העצמאות ול"ג בעומר, בכפוף להערכות מצב יומיות של הדרג המדיני והצבאי.