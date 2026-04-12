יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הראל מויאל

הוא זכה ב"כוכב נולד" והפך לאחד הקולות האהובים בישראל - אבל מאחורי הראל מויאל מסתתר סיפור שלא כולם מכירים. מלוחם מצטיין ולוכד נחשים מוסמך ועד אבא שמקליט שיר עם הבת - 10 עובדות מפתיעות על הזמר האהוב

כולנו מכירים את הקול, את הזכייה ב"כוכב נולד" ואת הלהיטים - אבל כמה אנחנו באמת יודעים על הראל מויאל? לרגל יום הולדתו, חזרנו ל-10 עובדות מעניינות על הזמר שכבש את המדינה - וגם לא מפסיק להפתיע.

1. התחיל בכלל מאדריכלות

עוד לפני הפריצה הגדולה, מויאל למד במגמת אדריכלות בתיכון - ובהמשך גם המשיך ללימודי הנדסאי במכללה בהרצליה.

2. לוחם אמיתי - גם מחוץ לבמה

שירת כלוחם במשך חמש שנים, כולל שנתיים בקבע, ואף היה חלק מיחידת יס"מ. כבר בחצי השנה הראשונה שלו ביחידה זכה בתחרות ירי שנתית והיה הצעיר ביותר מבין כל המשתתפים.

3. גם מאמן כושר

מעבר לקריירה המוזיקלית, מויאל הוא מאמן כושר מוסמך מוינגייט - תחום שליווה אותו כבר מהשירות הצבאי.

4. יש לו רישיון ללכידת נחשים

כן, זה לא טעות. לצד הגיטרה והמיקרופון - למויאל יש גם רישיון רשמי ללכידת נחשים.

5. כישרון לציור מגיל קטן

עוד לפני שהפך לזמר מוכר, היה לו כישרון בולט לציור - תחביב שמלווה אותו מילדות.

6. לא מצליח לישון צהריים

גם אחרי שנים על הבמות - יש הרגל אחד שלא השתנה: מויאל לא מצליח לישון שנת צהריים, אף פעם. אפילו לפני הופעות, כשזה הכי מתבקש, הוא פשוט לא נרדם.

7. אבא על הבמה

הבת הבכורה שלו, אלה, כבר עושה צעדים בעולם המוזיקה - ואפילו שרה איתו את הסינגל החדש "1990".

8. גם במטבח הוא חזק

מויאל אוהב מאוד לבשל, ולא פעם מספר שזה אחד המקומות שבהם הוא הכי נרגע.

9. עבר ניתוח במיתרי הקול

לאורך הקריירה התמודד גם עם אתגר לא פשוט כשעבר ניתוח להסרת פוליפ במיתרי הקול - וחזר לשיר.

10. אלבום חדש בדרך

לצד כל העשייה, מויאל כבר עובד על חומרים חדשים - ונראה שאלבום נוסף נמצא בדרך, שימשיך את הקו האישי והעמוק שמאפיין אותו בשנים האחרונות.