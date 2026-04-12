השר אליהו שופך דלק למדורה: ארדואן משתחווה לנתניהו | צפו

עמיחי אליהו: "כל עזה תהיה יהודית, לא צריך להתעסק ברעב"

השר עמיחי אליהו במתקפה חסרת תקדים נגד נשיא טורקיה, בצירוף תמונת AI המציגה את ארדואן משתחווה לנתניהו: "עריץ עלוב של מדינה עם כלכלה קורסת"

שר המורשת, עמיחי אליהו, מעלה הילוך בעימות הדיפלומטי מול טורקיה ומפרסם היום (ראשון) פוסט חריף במיוחד נגד הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן. לדברי השר, טורקיה היא המדינה האחרונה שיכולה להטיף מוסר לישראל, והוא מתכוון לדרוש צעדים מעשיים כבר בישיבת הממשלה הקרובה.

"ארדואן הצבוע לא מרגש אף אחד"

בפוסט שפרסם, תקף השר אליהו את הצביעות הטורקית כהגדרתו: "טורקיה, שכבשה את צפון קפריסין ושולטת בשטחים כורדים במזרח, מעזה ללמד אותנו מוסר", כתב השר. "טורקיה, שבנתה את כלכלתה על רצח העם הארמני, מעזה להאשים אותנו ברצח עם. ארדואן הצבוע לא מרגש אף אחד עם הקרקס הנוכחי".

השר אליהו השווה את הניסיונות לשפוט את ישראל בהאג ובזירה הבינלאומית לרדיפות היסטוריות של העם היהודי: "באינקוויזיציה שפטו אותנו על היותנו יהודים. כשהגבנו אחרי פוגרומים, שפטו אותנו על היותנו חזקים מדי. ובשואה שפטו אותנו על עצם קיומנו. תמיד אחרי כל ״משפט״, חזרנו חזקים יותר".





נתניהו מחזיק בדגל ישראל בזמן שארדואן משתחווה צילום: לשכת השר עמיחי אליהו

דרישה לסגירת הנציגויות הדיפלומטיות

השר לא הסתפק במילים קשות אלא עבר לדרישות אופרטיביות. הוא כינה את ארדואן "דיקטטור מגלומן בעל שאיפות אימפריאליסטיות שחושב להיות סולטאן עותמאני", והבהיר כי הגיעה העת לנתק את הקשרים הרשמיים.

"הגיע הזמן לסגור את הפרק העצוב של היחסים עם הרודן הפשיסט הזה", הצהיר אליהו. "מחר בישיבת הממשלה אדרוש משר החוץ ומראש הממשלה לסגור את השגרירות והקונסוליה לאלתר".

התמונה שעוררה סערה

לפוסט צירף השר תמונת אילוסטרציה שיוצרה בבינה מלאכותית, ובה נראה נשיא טורקיה ארדואן כשהוא משתחווה בתנועת כניעה מוחלטת בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע הר הבית.