הכתבת הפוליטית בעקיצה לבנט: "יש מה ללמוד מנתניהו"

הכתבת הפוליטית התייחסה הבוקר למינויים של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ושיגרה עקיצה: "יש מה ללמוד מנתניהו"

‏מורן אזולאי, הכתבה הפוליטית של ווינט, התייחסה הבוקר (ראשון) להודעת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, על 2 המינויים החדשים למפלגתו.

בדבריה היא כתבה: "דרכו של בנט בפוליטיקה היתה עקלקלה וקשה יותר בגלל שלא הצליח לבחור לידו אנשים נכונים או לחילופין לא ידע לתחזק את הקשרים עם אלה הקיימים".

עוד היא הוסיפה: "דווקא פה יש מה ללמוד מנתניהו שמכניס אליו לשיחות אישיות חברי כנסת שלא היה מזהה אותם ברחוב ולא זוכר את שמם אבל מטביע אותם בדבש עד שמשיג את מבוקשו. מעניין לראות אם בנט עשה את הקפיצה הזאת אפרופו השמות שפרסם הבוקר".

נזכיר כי בנט הודיע כי קרן טרנר, מנכ"לית משרד האוצר ומשרד התחבורה לשעבר, ולירן אבישר בן חורין , מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר, מצטרפות אל מפלגתו 'בנט 2026'. "הובילו בהצלחה רפורמות אמיצות ומורכבות בכלכלה, בתחבורה ובתקשורת – והן יעשו זאת שוב". לדבריו, "צריך בהנהגה את אנשי הניהול והביצוע הכי טובים במדינה".

