שורד השבי נגד נתניהו: "לא אוכל לשתוק יותר"

שורד השבי השתתף בהפגנה להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "הם רוצים שנשכח, אבל האחריות היא על המוביל. ועדת חקירה זה לכל העם".

חברי "מועצת אוקטובר", הכוללים שורדי שבי, הורי חללים ומשפחות חטופים שנרצחו, ערכו היום (ראשון) מסיבת עיתונאים טעונה למרגלות "מצודת זאב" בתל אביב. המשתתפים קראו לממשלה להפסיק להתחמק מאחריות ולהקים לאלתר ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר.

בין הדוברים בלט שורד השבי עומר ונקרט, שבחר לשבור שתיקה ולהפנות חיצי ביקורת ישירים להנהגה. "לא אוכל לשתוק יותר", פתח ונקרט את דבריו. "היום אני עומד כאן עם המון אומץ. והאומץ נדרש, כי להגיד את דעותיי במדינה שלי, במציאות ימינו, דורש חוסן בלתי יתואר".

"הם רוצים שנשכח את הדבר הנורא ביותר"

ונקרט תיאר בתסכול את התחושות המלוות אותו מאז חזר מהשבי: "מרגע חזרתי, אני ממשיך להיות עד להקטנה, השתקה וטיוח של הדבר הנורא ביותר שקרה לי אישית ולמדינה שלנו. אני מבין את זה עכשיו – הם רוצים שנשכח. שמשפחות שלמות שאיבדו את יקיריהן פשוט ישכחו. הם רוצים שנתפאר בעסקים גדולים בלי להכיר בכישלון. להודות בחולשות זה העוצמה האמיתית שלנו, רק ככה נגדל כאן".

הוא שיתף בתחושת ההפתעה שחש כשגילה את המבוי הסתום בנושא החקירה: "כששוחררתי ועלתה סוגיית ועדת החקירה הממלכתית, הייתי בהלם מוחלט. מה? שנה וחצי עברה ועוד לא התחילו חקירה? איך זה ייתכן? חשבתי שזה עניין מנהלתי או מכשול של קיום חקירה בזמן מלחמה. אבל לא. זו פשוט ממשלה שמסרבת לקחת אחריות".

"האחריות היא על המוביל"

ונקרט כיוון את דבריו ישירות לדרג המדיני ולעומד בראשו, והזכיר את זוועות אותו יום: "טבחו בנו מכל עבר, כלאו אותנו במיגוניות והעלו אותנו באש. לפני תשובות, אני רוצה הבטחה שזה לא יקרה שוב. יש אלפי משפחות שרק רוצות תשובות. האחריות היא על המוביל".

לסיכום, ביקש ונקרט להבהיר כי הדרישה לחקירה אינה פוליטית: "טבח ה-7.10, חיים ומוות, פציעה נפשית של עם שלם – זה לא ימין ולא שמאל, ועדת חקירה זה לכל העם. אגיד לכל המשתיקים והמטיחים: אנחנו זוכרים תמיד, תנו את מעט הכבוד שמגיע לנו".