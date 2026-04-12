דובר צה"ל מכחיש את "החשיפה" של מזכיר הממשלה

דובר צה"ל התייחס לחשיפה של מזכיר הממשלה, לפיה הרמטכ"ל תמך בחוק הגיוס, וטען: "הרמטכ״ל לא הביע תמיכה בחוק גיוס ספציפי כזה או אחר"

במהלך דיון שהתקיים היום (ראשון) בבג"ץ, בעניין חוסר אכיפה נגד עריקים מהמגזר החרדי, "חשף" מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ציטוט של הרמטכ״ל מסטנוגרמה של ישיבת הקבינט "באישור ראש הממשלה", שבו הרמטכ״ל זמיר מביע דרישה לכאורה לאשר את חוק הגיוס.

אלא שכעת דובר צה"ל התייחס לדברים וסתר אותם. בתגובה נמסר: "בהמשך לפרסומים באשר לדברים שיוחסו לרמטכ״ל, נבהיר כי כפי שהתבטא כבר מספר פעמים בעבר, הרמטכ״ל התייחס בדבריו למחסור בכוח אדם בצה״ל, ובכלל זה למחסור בלוחמים, על רקע הגידול בהיקף המשימות המבצעיות.

הרמטכ״ל הדגיש את הצורך בקידום מענה חקיקתי כולל, ובתוך כך הארכת שירות החובה ל-36 חודשים, עדכון חוק המילואים והסדרה שתאפשר את הגדלת היקף המתגייסים לצה״ל. יובהר כי הרמטכ״ל לא הביע תמיכה בחוק גיוס ספציפי כזה או אחר".

בהמשך, הוציא צה"ל הודעת הבהרה נוספת: "בהמשך להבהרה שפורסמה, נחדד כי הרמטכ״ל התייחס לצורך בחוק גיוס שיענה על צרכיו המיידיים והדחופים של צה״ל, כפי שהוצגו לאורך השנה החולפת ומאז כניסתו לתפקיד. הרמטכ״ל לא הביע תמיכה בחוק גיוס ספציפי כזה או אחר.

הרמטכ״ל התריע בדיוני הקבינט כי החל מינואר 2027 צפוי לרדת אורך השירות הסדיר ל-30 חודשים. ירידה זו בסד״כ, במקביל לעלייה בהיקף משימות צה״ל, תגרום לעומס בלתי סביר על משרתי המילואים.

על כן, הרמטכ״ל הדגיש את הצורך בקידום מענה חקיקתי כולל, ובתוך כך הארכת שירות החובה ל-36 חודשים, עדכון חוק המילואים והסדרה שתאפשר את הגדלת היקף המתגייסים לצה״ל על מנת לעמוד במשימותיו המתרחבות. צה״ל ימשיך להציג את צרכיו המקצועיים בפני הדרג המדיני".