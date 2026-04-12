בגיל 31 בלבד: מגי טביבי בהישג עצום

מגישת מהדורת החדשות של ערוץ 14, מגי טביבי, ממשיכה לקצור הישגים בקריירה, וכעת היא מגיעה לפסגה נוספת

מגישת מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 14, מגי טביבי, נבחרה להנחות את הטקס הממלכתי לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. כך דווח לראשונה באתר "מעריב".

הטקס, שייערך ביום הזיכרון הקרוב (21 באפריל) בהר הרצל שבירושלים, צפוי להיות טעון וכואב במיוחד על רקע המציאות הביטחונית המורכבת. טביבי תגיש את הטקס המרכזי, שבו משתתפת צמרת המדינה, לבדה וללא מנחה נוסף לצידה.

דמות בולטת בטקסים הממלכתיים

עבור טביבי בת ה-31, מדובר בציון דרך משמעותי נוסף המבסס את מעמדה כאחת הדמויות הבולטות בתקשורת הישראלית. בשנים האחרונות היא הפכה ל"פנים המוכרות" של הטקסים הרשמיים בישראל, וצברה ניסיון רב בהנחיית האירועים החשובים ביותר בלוח השנה הלאומי.

רשימת האירועים שהובילה טביבי בשנתיים האחרונות מרשימה במיוחד: החל מטקס יום הזיכרון בשנת 2023, דרך העצרת הממלכתית ליום ירושלים לצד אביב אלוש, ועד לשיא ביום העצמאות ה-76, אז הנחתה את טקס הדלקת המשואות יחד עם תמיר סטיינמן.

רק לאחרונה, באפריל 2025, הנחתה טביבי את טקס פרס ישראל ביום העצמאות ה-77 לצד אלמוג בוקר, וכעת היא חוזרת לבמה הממלכתית בהר הרצל למשימה הלאומית הרגישה של יום הזיכרון.