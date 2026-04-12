הבית שאחרי תמיר וזוהר: האם ההדחה תציל את העונה מהרומנטיקה המשעממת?

ההדחה של זוהר ותמיר לא הייתה עוד הדחה רגילה - אלא סימן לשינוי כיוון. אחרי חודש שבו חצי מהדיירים הסתדרו בזוגות, עולה השאלה: האם "האח הגדול" והקהל מנסים להחזיר את המשחק - ולשבור את הרומנטיקה שהשתלטה על המסך?

אחרי ההדחה של זוהר ותמיר מ"האח הגדול", קשה שלא לשים לב לתמונה הרחבה יותר שנבנתה בבית בשבועות האחרונים. שני הדיירים נחשבו חזקים, בולטים ודומיננטיים מאוד, אבל מעבר לאישיות שלהם - שניהם גם היו חלק מזוגות בולטים בבית: זוהר עם הודיה, ותמיר עם טל.

וזה לא נגמר שם. בשבוע האחרון, כשבבית נותרו 16 דיירים, לא פחות מארבעה זוגות כבר תפסו מקום מרכזי בעלילה: בן ופטל, הודיה וזוהר, שלי ועומר, ותמיר וטל. כלומר, חצי מהבית כמעט הסתדר בתוך זוגות, והתחושה הייתה שהדינמיקה הכללית מתחילה להיסגר בתוך קשרים רומנטיים - במקום להיפתח לעימותים, חיבורים והפתעות אחרות.

תמיר וטל. צילום: (מתוך האח הגדול, רשת 13)

פחות רומנטיקה, יותר טלוויזיה

אין ספק שזוגות הם חלק בלתי נפרד מ"האח הגדול". למעשה, לא פעם הם אלה שמספקים רגעים רגשיים, דרמות, קנאה, משברים וגם לא מעט עניין לצופים בבית. אבל נראה שיש שלב שבו זה כבר מפסיק להרגיש כמו תוספת לעלילה - ומתחיל להשתלט עליה.

כשיותר מדי קווי עלילה נשענים על זוגיות, הבית עלול להפוך לפחות מגוון. במקום לראות בריתות מפתיעות, חברויות לא צפויות או חיכוכים בין דיירים עם אינטרסים שונים, המסך מתמלא שוב ושוב באותם צמדים, באותן שיחות, ובאותה תחושה שהבית כבר מחולק למחנות סגורים.

האם ההפקה סימנה מטרה?

ההדחה של זוהר ותמיר, שני דיירים בולטים שהיו חלק מזוגות חזקים, מרגישה לכן לא רק מקרית - אלא גם כזו שמשרתת צורך ברור של הפורמט. גם אם אי אפשר לדעת בוודאות האם זו הייתה מגמה מכוונת מצד ההפקה או פשוט הלך הרוח של הקהל, קשה להתעלם מהתוצאה: שני זוגות דומיננטיים קיבלו מכה משמעותית, והבית נפתח מחדש.

יכול להיות שגם לצופים בבית כבר נמאס לראות את "האח הגדול" הופך לתוכנית זוגות. במקום מתח חברתי, משחק אסטרטגי ודינמיקות משתנות, התקבלה לא פעם תחושה של רומן מתמשך עם מעט מאוד תזוזה. ההדחות האחרונות אולי משקפות בדיוק את הרצון הזה לשבור את המבנה הקבוע ולהחזיר את המשחק למקום יותר פתוח, פחות צפוי ויותר חי.

זוהר והודיה. צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13)

האח הגדול נגד הזוגות?

זוגות תמיד היו ותמיד יהיו חלק מהקסם של "האח הגדול", אבל כנראה שגם לזה יש גבול. כשהרומנטיקה משתלטת על הבית, המשחק עצמו נדחק הצידה. ההדחה של זוהר ותמיר אולי נראית כמו עוד טלטלה בבית - אבל בפועל, יכול להיות שהיא מסמנת משהו גדול יותר: המסר ברור, בבית הזה כבר רוצים לראות פחות זוגות ויותר אקשן.







