מכה לבן גביר: רגע לפני בחירות - 2 יועציו פורשים מתפקידם

רגע לפני בחירות: 2 יועצים אסטרטגיים לשר איתמר בן גביר, הודיעו על פרישה מתפקידם

כששנת בחירות בפתח. 2 יועצים אסטרטגיים של השר איתמר בן גביר, משה גלסנר ואיתמר ססובר, החליטו לפרוש מתפקידם. יקימו משרד שירותי אסטרטגיה משותף, כך דיווח כעת (ראשון) עמית סגל.

ביום רביעי הקרוב צפוי דיון בבג"ץ בעניין פיטורי השר בן גביר. מוקדם יותר היום, הממשלה הגיבה את תשובתה בעניין העתירות לבג"ץ.

בתגובה נמסר: "בית המשפט הנכבד מתבקש לכבד את ריבונות הממשלה, לדחות את העתירות, לבטל את הצו על תנאי שניתן - ולהימנע מפגיעה קשה בהפרדת הרשויות ומהתערבות פוליטית בהרכבה החוקי של הממשלה ומהפיכת הצו למוחלט".



