ניגוח, ירי וחיסול מטווח קצר: כך בוצע הרצח בשגב שלום

הוצאה להורג מתוכננת בלב היישוב: כתב אישום הוגש נגד אבו בלאל, שקשר עם אחרים לרצוח את יריבו. הקורבן נחסם בדרכו לעבודה, נורה מטווח קצר כשניסה להימלט, בזמן שחברי החוליה ניסו להעלים את הרכב בשטחי הרשות.

פרקליטות מחוז דרום הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד אבו בלאל, תושב שגב שלום בן 29, בגין רצח בנסיבות מחמירות. מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד שלומי שוחט, עולה תמונה קשה של תכנון מוקדם, מארב קטלני והוצאה להורג לאור יום.

המארב: ניגוח רכב וירי מטווח קצר

הרקע לרצח הוא סכסוך מתמשך בין משפחתו של הנאשם למשפחת המנוח. על פי הנטען, אבו בלאל קשר עם אחרים להמית את המנוח, והחבורה הצטיידה מראש בכלי נשק, כלי רכב וציוד הסוואה.

לפני כחודשיים, בשעות הבוקר המוקדמות, טמנו הנאשמים מארב למנוח ברחוב בשגב שלום בעת שהיה בדרכו לעבודה. כשהגיע רכבו של המנוח למקום, התנגש בו אחד מרכבי הנאשמים במכוון כדי לעצור את נסיעתו. מיד לאחר מכן הקיפו חברי החוליה את הרכב, ואחד מהם פתח בירי כבד לעברו.

המנוח לא נכנע, יצא מהרכב וניסה למצוא מחסה, אך אחד המעורבים רדף אחריו וירה בו מטווח קצר מספר יריות נוספות עד שפגע בו באורח אנוש. במהלך האירוע נורו יריות רבות שסיכנו גם עובר אורח שהיה במקום. המנוח פונה לסורוקה, שם נקבע מותו תוך זמן קצר.

ניסיון להעלמת הראיות

במקביל, הוגש כתב אישום נוסף נגד אלסופי (26), גם הוא משגב שלום, בגין סיוע לאחר מעשה. על פי האישום, אבו בלאל פנה לאלסופי במהלך מנוסתו וביקש ממנו להסתיר את הרכב ששימש לביצוע הרצח.

אלסופי נענה לבקשה, נהג ברכב לביתו, ניקה ממנו סימנים מזהים והחביא אותו. בהמשך, אף ניסה להעביר את הרכב לשטחי הרשות הפלסטינית במטרה להעלימו סופית. אלסופי מואשם גם בהפרת הוראה חוקית לאחר שניסה להימלט מהארץ למרות תנאי שחרורו.