דו"ח המבקר חושף: הממשלה הפקירה את הבנייה והחקלאות לקריסה

דוח המבקר חושף כישלון מהדהד: הממשלה לא נערכה להפסקת העסקת הפלסטינים, ענפי הבנייה והחקלאות בקריסה והבירוקרטיה חונקת את המשק. אנגלמן: "הכתובת הייתה על הקיר"

מחדל הטיפול בכוח האדם בחירום מגיע לשולחנו של מבקר המדינה. בדוח חריף שמתפרסם היום (רביעי), קובע מתניהו אנגלמן כי ממשלת ישראל כשלה לחלוטין בהיערכות להפסקת העסקתם של כ-110,000 עובדים פלסטינים מאז פרוץ המלחמה. הכשל במציאת חלופות גרם לשיתוק עמוק במשק ולנזקים שנאמדים במיליארדי שקלים מדי חודש.

ענפים שלמים בסכנת קריסה

לפי הממצאים, למרות שהיה ברור שהעובדים הפלסטינים לא יחזרו לעבודה בטווח הנראה לעין, הממשלה לא הכינה תוכנית מגירה להבאת עובדים זרים ממדינות אחרות. בענף הבנייה, המחסור הוביל לעיכובים קריטיים במסירת דירות, ובענף החקלאות נרשמה פגיעה אנושה בביטחון המזון עקב נטישת משקים וקטיף שלא בוצע.



מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן: "המחדל בהבאת עובדים זרים אינו רק אירוע נקודתי, אלא תוצאה של הזנחה רבת שנים וגרירת רגליים בזמן אמת. הנזק הכלכלי למשק נאמד במיליארדי שקלים מדי חודש, והוא משפיע על כל בית בישראל דרך מחירי הדיור ויוקר המחיה".

הבירוקרטיה שתקעה את הפתרון

המבקר חושף כי גם כאשר הממשלה החליטה על הבאת עובדים ממדינות כמו הודו וסרי לנקה, הליכי היישום היו איטיים ומסורבלים. חסמים בירוקרטיים בין משרדי הממשלה השונים מנעו הגעה של כוח אדם מיומן בזמן, מה שהותיר את הקבלנים והחקלאים חסרי אונים.

הדוח מסכם בדרישה חד-משמעית להקמת גוף מתאם אחד שיטפל במשבר באופן ריכוזי. אנגלמן מזהיר כי ללא טיפול שורש מיידי והסרת חסמים, ענפי התשתית והחקלאות בישראל יספגו פגיעה שתלווה את הכלכלה הישראלית עוד שנים ארוכות.