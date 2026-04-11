לראשונה: ערוץ טלוויזיה לא שידר את הצהרת נתניהו

ערוצי הטלוויזיה מצאו אומץ והפסיקו לשדר את ההצהרות של נתניהו שלא מאפשר לעיתונאים לשאול אותו שאלות. חדשות 12 לא שידרו בכלל. 11 ו-13 חתכו מוקדם כשראו שאין חידוש בהצהרה

לערוצי הטלוויזיה נמאס מההצהרות המוקלטות של ראש הממשלה נתניהו, בלי שהוא מאפשר לעיתונאים לשאול אותו שאלות.

בעוד הנשיא טראמפ מאפשר שאלות עיתונאים על בסיס יומי, נתניהו לא התראיין לערוץ טלוויזיה שאינו 14 (ופעם אחת ל-i24) כבר שנים. במהלך 40 יום מבצע 'שאגת הארי' כינס נתניהו פעם אחת מסיבת עיתונאים בזום, ואיפשר 8 שאלות בלבד. טראמפ עונה על יותר מ-20 מדי יום.

הערב, ערוצי הטלוויזיה שמודרים על ידי נתניהו אמרו לו בפעם הראשונה 'מספיק'. חדשות 12 לא שידרו בכלל את הצהרתו של נתניהו וסיכמו אותה לאחר כמה דקות, עם מתן הערות מצד הכתבת דפנה ליאל.

חדשות כאן 11 ורשת 13, שידרו את תחילת ההצהרה וכשראו שהוא חוזר על הדברים שאמר במוצאי החג - חתכו והמשיכו את המהדורה.

ערוצים 14 ו-24 שידרו את כל ההצהרה (כאמור הערוצים היחידים אליהם נתניהו מתראיין).

גורמים בתקשורת רואים בכך תחילתו של שינוי ביחס לנתניהו ולחרם שלו כלפי ערוצי התקשורת.

נציין כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, גם הוא החרים את כלי התקשורת בישראל וסרב להתראיין במשך קרוב ל-4 שנים (למעט לעמית סגל). בשבוע שעבר, הסקרים כנראה עשו את שלהם, ובנט הגיע לאולפני הטלוויזיה כדי לדבר על ההפסד של ישראל במלחמה ועל הצורך של איזנקוט להתאחד איתו כמספר 2.

גילוי נאות: גם נתניהו (7 שנים מאז הראיון האחרון) וגם בנט (5 שנים מאז הראיון האחרון) מסרבים להתראיין לסרוגים.