אחרי הפסקת האש: זה הדירוג של ישראל בהימורי האירוויזיון

בניגוד לתחזיות, נראה שהמלחמה עם איראן לא השפיעה לרעה על הנציג הישראלי נועם בתן. היכן מדורגת ישראל כעת בטבלת ההימורים? כל הפרטים

אחרי חשיפת השיר הישראלי, נועם בתן והמשלחת הישראלי דורגו במקום ה-7 בטבלת ההימורים הרשמית. מספר ימים לאחר מכן ישראל עלתה בחזרה למקום ה-6 לאחר חשיפת השיר השבדי, וכעת נראה שמקומו עדיין יציב בטבלה.

למרות המלחמה עם איראן ולאחר הפסקת האש, ישראל נשארת במקום ה-6 בטבלה. נזכיר כי על פי הנתונים העדכניים, ישראל מובילה את טבלת הצבעת הקהל (Televote) אירוויזיון 2026: ישראל מזנקת למקום הראשון בהימורי הקהלעם סיכוי של 26% לניצחון – כמעט כפול מהבאה בתור.

לפוליטיקה ולמצבה הבינלאומי של ישראל יש השפעה רבה על התחרות וגם על חובבי האירוויזיון, שטוענים כי הם נוטים להתייחס אך ורק לשירים לעצמם ולא לכל הרעש מסביב, כך שלמרות המלחמה והחשש כי היא תשפיע לרעה על השיר הישראלי - במקרה הזה היא לא השפיעה בכלל וזו בשורה טובה.

למרות שהימורים אינם הבטחה לניצחון (והצבעת השופטים עוד עשויה לטרוף את הקלפים), אין ספק שישראל מייצרת כרגע את ה"באזז" הגדול ביותר בתחרות.



