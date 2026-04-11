לא רואים כל יום: כריש לוויתן במפרץ אילת. צפו

עם תחילת הפסקת האש, חזרו המטיילים לפקוד את שמורות הטבע. באילת תפס צוללן כריש לוויתן שוחה לו בשלווה באזור 'סלע משה'. צפו

הפסקת האש במבצע 'שאגת הארי'. סוף השבוע הראשון מאז נפתחו מרבית אתרי הרשות והציבור הישראלי ניצל את מזג האוויר הנעים ואת פתיחת האתרים - ויצא אל הטבע.

כ-50 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. המבקרים בשמורת הטבע אלמוגים של רשות הטבע והגנים במפרץ אילת, זכו לתצפית מדהימה של כריש לויתן שתועדה על ידי ישראל פיטר קרץ בסלע משה בשמורה.

כריש לוויתן במפרץ אילת (ישראל פיטר קרץ)

זו אינה הפעם הראשונה בה נראו כרישי לוויתן במפרץ אילת והדבר קורה בעיקר בעונות מעבר, כאשר תנאי הים והמזון מתאימים.

בעיריית אילת הבהירו בעבר כי למרות גודלו המרשים, שיכול להגיע עד לאורך של כ־12 מטרים, הכריש אינו מסוכן לאדם ולא נשקפת ממנו סכנה למתרחצים.