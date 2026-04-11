נתניהו: "אם לא היינו יוצאים להילחם - לאיראן היו פצצות אטום"

אחרי ההכרזה על הפסקת האש: ראש הממשלה נתניהו מתייחס להישגים של צה"ל במערכה האחרונה מול איראן.

נתניהו הסביר מדוע החליט לצאת למלחמה פעם נוספת, בתוך פחות משנה באיראן: "מי היה מאמין שאנחנו נפעל באיראן? כל זה קרה כי אנחנו יזמנו, אנחנו פעלנו, אנחנו תקפנו - ולמה יצאנו למערכה? כי איראן הייתה קרובה מאוד להשיג נשק גרעיני ולהשיג יכולת לייצר טילים, אלפים אלפים של טילים. לא קומץ של טילים ביום, אלא מאות רבות ביום. שני איומים קיומיים".

עוד אמר נתניהו: "אם לא היינו יוצאים לעם כלביא, ואחר כך לשאגת הארי - לאיראן היו פצצות אטום. לפני עם כלביא הגיע אלי מודיעין מדויק בזמן. הוא אמר לנו שאיראן מתחילה לפעול כדי להפוך את האורניום המועשר לנשק גרעיני".

ראש הממשלה הוסיף כי בזכות שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, הצלחנו לכתוש את המשטר באיראן: "תקפנו את מתקני הגרעין שלהם יחד עם ידידנו האמריקנים, וגם תקפנו מצבורי טילים וגם מאות משגרים וכל זה הרחיק מעלינו איום קיומי כפול ומיידי".

לדברי נתניהו, לפני חיסולו של המנהיג העליון: "חמינאי רצה להטמין את ייצור הטילים והגרעין עמוק מתחת לאדמה באופן כזה שאפילו מטוסי ארה"ב לא היו יכולים לזה. לא היה אפשר לעמוד מנגד".

הוא הוסיף כי הפעילות של צה"ל בשמי איראן במהלך המבצע גרמה להם נזק רב: "אין לאיראן אפילו מפעל העשרה אחד פעיל, ורוב היכולת שלהם לייצר טילים נעלמה. יש להם טילים - אבל זו מחסנית שהולכת ומתרוקנת".

על המבצע נגד חיזבאללה אמר ראש הממשלה כי: "זה היה המבצע השני בעוצמתו מאז הביפרים. חיסלנו מאות מחבלים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו והסכם שלום עם לבנון שיחזיק מעמד לדורות".