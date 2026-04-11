צבא ארה"ב החל בפינוי מוקשים בימצרי הורמוז

פיקוד המרכז של ארה"ב מודיע כי בניגוד מוחלט להצהרות האיראניות על סגירת מיצרי הורמוז, ועל אכיפה איראנית של הסגירה - שתי ספינות מלחמה אמריקניות עברו דרך המצר היום, ונכנסו לים הערבי, כדי להוציא את המוקשים הימיים

על רקע שיחות המשא ומתן בין ארה"ב ואיראן, האמריקאים עוברים במיצרי הורמוז.

פיקוד המרכז של ארה"ב הודיע היום כי החל במבצע לפינוי מוקשים ימיים במצרי הורמוז, אחד מנתיבי הים הקריטיים ביותר בעולם לאספקת גז ונפט.

שתי משחתות של הצי האמריקאי חצו את המצר ופעלו באזור במסגרת מה שמגדיר CENTCOM כמאמץ להבטחת חופש השיט הבינלאומי.

שתי משחתות בלב המצר

הכוח הימי האמריקאי שפועל באזור כולל את USS Frank E. Peterson (DDG 121) ואת USS Michael Murphy (DDG 112), שתיהן משחתות מתקדמות. שתי הספינות חצו את מצר הורמוז למפרץ הפרסי, שם הן פועלות לזיהוי ופינוי מוקשים שלפי הצבא האמריקאי הונחו על ידי משמרות המהפכה של איראן.

בימים הקרובים צפויים לפעול באזור גם רחפנים וכלים תת-ימיים שיסייעו בסריקה ואיתור המוקשים, מה שיאפשר לכוחות לפעול ביתר יעילות ולהגביל את הסיכון לאנשי הצוות.

האדמירל קופר: "מעבר ימי חדש"

"היום התחלנו בתהליך פתיחת מעבר ימי חדש, ובקרוב נשתף את נתיב השייט הבטוח עם תעשיית הספנות העולמית כדי לעודד חופש סחר ותחבורה."

כך מסר אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד CENTCOM, בהתייחסו לתחילת המבצע. דבריו מרמזים כי ארה"ב מתכוונת לפרסם בהמשך נתיב שיט בטוח שיוכלו להשתמש בו כלי שיט מסחריים המגיעים מכל רחבי העולם.

למה מצר הורמוז כל כך קריטי

מצר הורמוז נחשב לאחת מנקודות החניק החשובות ביותר בסחר הימי העולמי. דרכו עוברת כמות עצומה של נפט ממדינות המפרץ לשאר העולם (25% מהסחר העולמי), והשבתתו או הצרת השימוש בו משפיעה ישירות על מחירי האנרגיה ועל שרשראות האספקה הגלובליות. ארה"ב ובנות בריתה רואות בשמירה על חופש השיט בו אינטרס אסטרטגי ברמה הגבוהה ביותר.