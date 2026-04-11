בניגוד לגרסה הפלסטינית: כוח צה״ל חיסל מחבל שתקף מתיישבים

בניגוד לגרסה הפלסטינית שזכתה לפרסום בתקשורת בישראל, כוח צה"ל הוא זה שחיסל פלסטיני שתקף מתיישבים בחווה באזור בנימין

ושוב התקשורת מאמצת את הנרטיב הפלסטיני כדי להכפיש את המתיישבים.

לוחם חיסל היום (שבת) בצהריים מחבל שניסה לפגוע ברועה צאן יהודי במרחב היישוב עפרה, זאת לאחר שהכוח הותקף על ידי עשרות מתפרעים שיידו אבנים וחשו בסכנת חיים. ברשתות הערביות נראה לאחר מותו המחבל כשהוא מצולם לצד מחבלים נוספים.

אימצו את הגרסה הפלסטינית צילום: מתוך חדשות 12

בסביבות השעה 17:00 התקבל דיווח על ערבים שיידו אבנים לעבר רועה צאן יהודי באזור שבין היישוב עפרה לחוות חסד לאברהם, על הר חצור. כוח צה"ל הוזעק למקום והותקף. חייל ביצע נוהל מעצר חשוד ופתח באש לעבר אחד המחבלים ופצע אותו. בהמשך דווח בכלי תקשורת ערבים כי המחבל מת מפצעיו.

מספר ניסיונות של ערבים לתקוף יהודים

במועצת בנימין מוסרים עוד כי במהלך השבת נעשו מספר ניסיונות של עשרות ערבים להגיע לחוות ולגבעות בגזרת בנימין ולפגוע בתושבים. באחד המקרים יידו כ-30 מחבלים אבנים לעבר גבעה ופצעו ישראלי באורח קל, במקרה נוסף בוצע יידוי אבנים לעבר תושבים ושישה חשודים נמלטו לכיוון הכפר הסמוך. במקרה שלישי הונח חסם אבנים על ידי ערבים, וכשישראלים הגיעו לפנותו הם הותקפו ביידוי אבנים.

במועצה אומרים כי מבדיקה שנערכה עולה כי החיילים פעלו כנדרש במרחב עפרה והגנו על רועה הצאן. כפר דיר ג'ריר, ממנו יצאו המחבלים, הינו כפר עוין שממנו יצאו פיגועים רבים בשנים האחרונות. לפני מספר חודשים אף הטמינו מחבלים מהכפר מטען בניסיון לפגוע בעובד המועצה שעבר במקום.

דובר צה"ל מסר: "מוקדם יותר היום (ש׳), כוחות צה"ל קפצו למרחב הכפר דיר ג׳ריר שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על מספר פלסטינים שיידו אבנים לעבר אזרח ישראלי סמוך למרחב.

מתחקיר ראשוני עולה כי בהגעת הכוחות לנקודה התפתחה הפרת סדר אשר כללה יידוי אבנים לעברם.

חייל המילואים ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר ולאחריו ירי לעבר אחד ממיידי האבנים. החשוד נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ובהמשך נקבע מותו.

כוחות צה"ל שהגיעו לאירוע פעלו לפיזור של כלל המעורבים במרחב. המקרה מתוחקר. הפרטים יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים".