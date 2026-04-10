בתום ההערכת מצב: פיקוד העורף בהנחיות לשבת הקרובה

לאחר הערכת מצב מחודשת במערכת הביטחון, פיקוד העורף מעדכן על ההנחיות עד לצאת השבת בשעה 20:00 בערב

פיקוד העורף מעדכן היום (שישי) כי בתום הערכת מצב מבצעית הוחלט שלא לערוך שינויים במדיניות ההתגוננות של ישראל לקראת סוף השבוע.

על פי ההודעה הרשמית, ההנחיות הנוכחיות המוכרות לציבור יישארו בתוקף במלואן עד מחר, יום שבת ה-11 באפריל, בשעה 20:00 בערב.

נזכיר, כי לאחר ההכרזה על הפסקת אש בין ישראל וארה"ב לאיראן, פיקוד העורף הודיע כי ניתן לקיים פעילות מלאה וללא הגבלות בכל הארץ. הנחיות אלו כוללות קיום לימודים במוסדות החינוך, למעט ביישובי הצפון בהתחשב בלחימה שעדיין מתנהלת מול חיזבאללה.

בשאר הארץ אין מגבלות כלל, למעט בגליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה שם חלה מגבלת התקהלות של עד 1,000 אנשים. מקומות העבודה פועלים באזורים אלה ללא הגבלות, וכך גם הפעילות החינוכית