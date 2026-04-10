בשל התבטאויות סנצ'ז: ספרד סולקה ממפקדת התיאום לעזה

ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער החליטו על הוצאתה של ספרד ממפקדת התיאום לעזה (CMCC). המהלך מגיע בעקבות התבטאויותיו של ראש ממשלת ספרד. ארצות הברית עודכנה במהלך מראש

כ"ג ניסן התשפ"ו
בשל התבטאויות סנצ'ז: ספרד סולקה ממפקדת התיאום לעזה
סער ונתניהו, ארכיון (צילום: נבו כץ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער החליטו היום (שישי) על צעד ענישה חסר תקדים כלפי ספרד: הוצאתה המיידית ממפקדת התיאום הבינלאומית בנוגע לרצועת עזה (ה-CMCC).

 ההחלטה התקבלה בעקבות שורת התבטאויות ביקורתיות של ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, ביחס לפעילות ישראל במסגרת המלחמה.

שר החוץ, גדעון סער, עדכן כי ארצות הברית, שותפתה המרכזית של ישראל בניהול המערכה והזירה הבינלאומית, קיבלה עדכון מוקדם על ההחלטה הישראלית.

ההחלטה לסלק מדינה ממפקדת התיאום (CMCC - Civil-Military Coordination Center) היא בעלת משמעות אופרטיבית ומדינית רחבה, שכן המפקדה משמשת כצומת המרכזי לתיאום פעילות הומניטרית ואזרחית ברצועת עזה מול הקהילה הבינלאומית.

שר החוץ גדעון סער נתניהו פדרו סאנצ'ז

