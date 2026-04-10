לאחר למעלה מארבע וחצי שנים בתפקיד, אלוף דוד סער סלמה יוחלף על ידי אלוף אייל הראל. טקס החילופים, שנדחה בעקבות פרוץ המערכה, ייערך ביום חמישי הקרוב

כ"ג ניסן התשפ"ו
בצל שאגת הארי: מפקד חיל הים מסיים את תפקידו
אייל הראל צילום: צילום: דובר צה"ל

חילופי בצמרת צה"ל בתוך כדי הלחימה: מפקד חיל הים, אלוף דוד סער סלמה, יסיים השבוע את תפקידו לאחר כהונה ארוכה ומשמעותית של למעלה מארבע וחצי שנים. במקומו ייכנס לתפקיד אלוף אייל הראל, שיקבל את שרביט הפיקוד על הזרוע הימית.

בצה"ל עדכנו כי מועד טקס החילופים הרשמי נקבע ליום חמישי הקרוב, ה-16 באפריל 2026. קיום הטקס השבוע מגיע לאחר שהמועד המקורי תוכנן להתקיים מוקדם יותר, אך נדחה בעקבות המצב הביטחוני המתוח ופתיחת מבצע "שאגת הארי".

ההחלטה לקיים את החילופים כעת מתקבלת במטרה לשמור על רציפות הפיקוד בזרוע הים, שלוקחת חלק אופרטיבי במאמצי המלחמה. אלוף הראל צפוי להיכנס לתפקידו באחת התקופות המאתגרות והעצימות ביותר שידע צה"ל בזירה הימית והרב-זירתית.

מפקד חיל הים שאגת הארי חילופי תפקידים

