מרדף וירי באכסאל: נעצר חשוד בניסיון רצח "על חם"

שוטרים ששמעו ירי זיהו חשוד נמלט ועצרו אותו לאחר מרדף. בוצע ירי אזהרה עד למעצרו, האקדח נתפס. פצוע פונה במצב בינוני לבית החולים, המשטרה תבקש להאריך את המעצר

במהלך הלילה (חמישי לשישי), פעלו שוטרי מחוז צפון ולוחמי המשמר הלאומי בכפר אכסאל. הפעילות המבצעית נועדה לסיכול אירועי פשיעה ולאיתור אמצעי לחימה לא חוקיים בגזרה. במהלך הפעילות, שמעו הכוחות קול ירי והחלו לנוע במהירות לכיוון מקור הרעש.

המעצר הדרמטי והאקדח שנתפס

מספר שניות לאחר מכן, זיהה צוות בלשים אדם חשוד שנמלט בריצה מאזור הירי. הבלשים פתחו במרדף רגלי נחוש, במהלכו נאלצו לבצע ירי אזהרה באוויר. המרדף הסתיים במעצרו של החשוד, תושב אכסאל בן 28. "בחיפוש בסמוך אליו נתפס האקדח עימו בוצע הירי שניות קודם לכן", נמסר מהמשטרה, לצד ממצאים נוספים שנתפסו על גופו.





דוברות המשטרה

טיפול בפצוע והמשך ההליכים

במקביל למעצרו של החשוד, הגיעו צוותים נוספים אל הזירה. במקום אותר אדם פצוע ירי שקיבל טיפול רפואי ראשוני מציל חיים. בהמשך הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.

הבוקר צפויה המשטרה להביא את החשוד לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בנחישות נגד אירועי האלימות והשימוש בנשק לא חוקי בישובי הצפון.