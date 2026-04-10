סיוע לאויב בזמן מלחמה: כתב אישום נגד ערבי שהבריח סחורה לעזה

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד נאסר מוסטפא (34) מרהט, בגין הברחת סחורות לרצועת עזה וסיוע לאויב בזמן מלחמה, תמורת בצע כסף, זאת בשעה שפעילות צה"ל בעזה נמשכת וכאשר חטופים מוחזקים ברצועה בידי חמאס.

מכתב האישום, עולה כי ההברחות כללו בעיקר קרטוני סיגריות וכן מוצרים נוספים, והניבו למעורבים סכומי כסף בהיקף של מאות אלפי שקלים.

יודגש כי במציאות הביטחונית שהתפתחה ברצועת עזה, לשליטה על הסחורות הנכנסות קיימת חשיבות מרכזית עבור חמאס, אשר פועל להשתלט על סחורות ולהטיל עליהן "מיסוי", כחלק ממאמציו לשמר את כוחו, לשקם את שלטונו ולחזק את יכולותיו הכלכליות.

על פי כתב האישום, במהלך אפריל–יוני 2025 נוצר קשר חברי בין מוסטפא לקצין במילואים, השניים קשרו קשר להברחת סחורות מישראל לרצועת עזה, ובהמשך צירף הקצין לקשר קצין נוסף.

ההברחות בוצעו באופן שיטתי ומתוחכם, תוך ניצול תפקידם של הקצינים והפעילות הצבאית באזור. במסגרת זו אותרו משאיות סיוע שנתקעו בצירים, ומוסטפא הגיע למקום באמתלה של תיקון המשאית, וכך הסליק בתוכן את הסחורה האסורה. לאחר מכן הועברו המשאיות למעברי הגבול והוכנסו לרצועת עזה, שם נאספו על ידי גורמים מקומיים בתיאום מראש.

עוד עולה כי ההברחות בוצעו במספר הזדמנויות, כאשר עבור חלקן קיבל הנאשם סכומי כסף במזומן בהיקף של מאות אלפי שקלים, וחלק מהכספים הועברו לקצינים המעורבים בתמורה לחלקם בפעילות.

בכתב האישום נטען כי מוסטפא פעל תוך מודעות לכך שהסחורות המוברחות עשויות להגיע לידי חמאס או לסייע לו כלכלית, ובכך לתרום ליכולתו לפעול נגד מדינת ישראל בזמן מלחמה. עוד מיוחס לו כי פעל תוך הצגת מצגי שווא והטעיית גורמי הביטחון, ובכך עקף את מנגנוני הפיקוח על הכנסת סחורות לרצועה.

למוסטפא מיוחסות עבירות של סיוע לאויב בזמן מלחמה, פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומתן שוחד.

התיק נחקר על ידי ימ"ר צפון במשטרה, שב"כ ומצ"ח.



