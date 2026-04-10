מלניה טראמפ בהכחשה גורפת: "לא ידעתי על מעשיו"

האישה הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ, מכחישה את הדיווחים שפורסמו ביממה האחרונה: "מנסים לפגוע לי במוניטין"

הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ, פרסמה היום (שישי) הצהרה חריגה וחד-משמעית בה היא מכחישה את הטענות המקשרות בינה לבין עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. "כל טענה המקשרת בינינו צריכה להסתיים היום", הבהירה רעייתו של הנשיא דונלד טראמפ.

מלניה התייחסה בדבריה בפרט לשמועות העקשניות שרצות ברשת, לפיהן אפשטיין הוא זה ששידך בינה לבין דונלד טראמפ בתחילת דרכם. היא כינתה את הפרסומים הללו "ניסיונות מרושעים לפגוע במוניטין שלי". הגברת הראשונה הבהירה כי מעולם לא הייתה קורבן של אפשטיין, וציינה כי נפגשה עמו לזמן קצר בלבד בשנת 2000.

מאבקים משפטיים והתנצלויות

זו אינה הפעם הראשונה שטענות מסוג זה עולות לכותרות וגוררות תגובות חריפות מצד משפחת טראמפ. באוקטובר האחרון הודיעה הוצאת הספרים "HarperCollins UK" כי תסיר מספר קטעים מספר שפרסמה, אשר כללו טענות לא מאומתות לגבי היכרותם של בני הזוג טראמפ דרך אפשטיין.

גם אתר החדשות "דיילי ביסט", שפרסם בעבר דברים דומים, נאלץ לחזור בו מהפרסומים ולהתנצל באופן רשמי לאחר שהתברר כי מדובר בטענות חסרות בסיס. בשלב זה לא ברור מהו האירוע הספציפי שהוביל את מלניה לפרסם את ההצהרה דווקא היום, אך נראה כי בבית הלבן החליטו לשים סוף לחרושת השמועות באופן סופי.