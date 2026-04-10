אברי גלעד תוקף: "היא חייבת לשלם על בוגדנותה"

איש התקשורת אברי גלעד, בטורו השבועי ב'ישראל היום' תוקף את שכנינו: "אין על שכנים טובים"

בטורו השבועי בעיתון "ישראל היום", בחר אברי גלעד להקדיש מילים קשות ליחסי ישראל ומצרים. גלעד פתח בתיאור אירוני ודמיוני של "שלום חם", טיולים בקהיר וביקורים הדדיים, רק כדי לנפץ את האשליה ולהציג את המציאות כפי שהוא רואה אותה כיום.

"האמת היא ששום דבר לא מחבר בינינו לבין שכנינו הענקיים מדרום, למעט צינור גז שמחזיק את הכלכלה שלהם בחיים", כותב גלעד. לדבריו, מדובר בעסקה קרה שבה לצד אחד זורם גז מ"לוויתן" ובצד השני זורמים מיליארדים לקופה הישראלית, אך מתחת לפני השטח המצב שונה לחלוטין.

"מערכת החינוך מזריקה שנאה"

גלעד טוען כי השנאה לישראל במצרים רק הולכת וגוברת עם הזמן, וכי השלטון משתמש בישראל כשעיר לעזאזל לכישלונותיו. "מערכת החינוך המצרית מזריקה אותה לתוך ורידי הילדים הרכים, שיגדלו ויהיו גם הם אנטישמים ואנטי-ישראלים על פול. למה? כי זאת השיטה הוותיקה ביותר בעולם הערבי. השלטון כושל? אין לחם להמונים? מי אשם? היהודים".

עוד הוסיף גלעד כי הדור הצעיר במצרים שבוי בקונספציה של ניצחון צבאי היסטורי: "שמעתי שיחה מרתקת של חוקר מצרים, שמספר שהדור הצעיר בארץ הנילוס חושב שהם ניצחו ביום כיפור. כבשו את סיני בכוחם ובעוצם ידם".

"תומכים באיראן נגדנו"

בטורו התייחס גלעד גם להתנהלות המצרית במהלך המלחמה הנוכחית, וציין כי למרות המחלוקות הדתיות, העוינות לישראל מאחדת את האזור. "במלחמה הזאת, אף שהם סונים, המצרים תומכים באיראן, כי מי שמתייצב נגד ישראל הוא חבר. ראיתי גם שברגע שנתב"ג נסגר והטיסות הופנו לטאבה - החמודים העלו את דמי המעבר ל-60 דולר במקום 25. אין על שכנים טובים".

לסיכום, גלעד קורא לשינוי גישה מול השכנה מדרום וטוען כי על ישראל להפסיק להבליג על העוינות. "המצרים הם עם עוין. היו ונשארו. מהזמן שבו נבלעו בים סוף על מרכבותיהם ועד היום. במזרח התיכון החדש שאותו מייצרת ישראל בימים אלה, מצרים תהיה חייבת לשלם על בוגדנותה. נפסיק לטייל בה ונבנה לנו פירמידות משל עצמנו".