טלי גוטליב בייעוץ משפטי לנתניהו: זה מה שתגיד להם

ח"כ גוטליב בייעוץ משפטי לנתניהו: הדרך המפתיעה להימנע מהמשך העדות בבית המשפט בלי לעבור על החוק. מה היא מציעה לו לענות?

על רקע המשך הלחימה והדיונים המשפטיים, חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יוצאת הבוקר (ו') בקריאה נחרצת לראש הממשלה בנימין נתניהו שלא להתייצב להמשך משפטו בעת הזו. בראיון לאלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', הסבירה גוטליב כי לשיטתה, ניהול המדינה בזמן מלחמה גובר על הצורך בהתייצבות בבית המשפט.

"לא ניתן להפעיל פקודת ביזיון בית משפט"

לדברי גוטליב, חוק החסינות החל על חברי כנסת ועל ראש הממשלה, מעניק הגנה מפני פעולות משפטיות כאשר מדובר במעשה שנעשה במסגרת מילוי התפקיד. "אם אינך מגיע למשפט משום שאתה מנהל את מדינת ישראל בזמן מלחמה – אתה עושה זאת במסגרת מילוי תפקידך", טענה חברת הכנסת.

גוטליב הדגישה כי במצב כזה, המערכת המשפטית מוגבלת ביכולתה לפעול נגד ראש הממשלה: "לא ניתן להפעיל נגדך לא פקודת ביזיון בית משפט ולא צו הבאה".

"העדתי וסיימתי"

חברת הכנסת אף הציעה לנתניהו קו פעולה ברור אל מול השופטים והתביעה. "אני במקום נתניהו, הייתי אומרת: העדתי וסיימתי", אמרה גוטליב. לשיטתה, במידה וישנן שאלות נוספות הדורשות מענה, על ראש הממשלה להבהיר כי הדיון יתקיים במועד אחד נוסף בלבד, וגם זאת "רק בתיאום עם יו"ר הכנסת".