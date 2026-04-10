בג״ץ קבע: ניתן לקיים הפגנה בבימה עם מינימום אלף איש

בג״ץ דן היום בעתירות שהוגשו בעניין מגבלות על הפגנות ומקומות קדושים, והחליט כי בחיפה ניתן לקיים הפגנות עם מינימום 150 מפגינים, ובימה עם מינימום 1,000 מפגינים

בית המשפט העליון דן היום (שישי) בעתירות שעניינן במגבלות על הפגנות ועל תפילה במקומות הקדושים בעת המלחמה.

בסיום הדיון הוחלט כי משנים את החלטת פיקוד העורף ומורים לאפשר הפגנה של מינימום 150 איש במרכז חורב בחיפה.

‏ההפגנה בכיכר הבימה הולכים, כן יהיו תואמות להנחיות פיקוד העורף וקובעים מינימום אלף איש אבל מעירים למשטרה: "חריגה אין משמעה בהכרח פיזור ההפגנה".

כלומר, גם במקרה של החרגה, נראה כי למשטרה יהיו הגבלות בנוגע ליכולת שלה לפזר את ההפגנה.

השופטים בדיון היו הנשיא יצחק עמית, השופט יחיאל כשר, השופטת רות רונן.

במהלך הדיון, אמר ‏הנשיא עמית: ״למרות אינספור אורכות המדינה לא הגישה התיייחסות מהותית... בשום מקום לא נאמר מה מקור הסמכות של מפקד פיקוד העורף. מי הגורם שמבצע את האיזון? האם גורם מדיני? האם הפצר מעורב? מי יושב בדיונים האלה?״.



מייצג המדינה אבי מיליקובסקי ממחלקת הבג״צים בפרקליטות טוען: עמדת היועמשית היא שהמתווה כפי שהוא אינו נותן ביטוי הולם לעצמת הזכויות החוקתיות העומדות על הפרק. המתווה ייבחן על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה ונמסור תגובה מעדכנת. אוסיף כי כל העת מלווים את פיקוד העורף בהחלוטותיו אנשי הפרקליטות הצבאית כך שלצד ההחלטות הביטחוניות יש גם ייעוץ משפטי.

כלומר, היועמ"שית נגד חוות הדעת הייעוץ המשפטי של צה"ל והמשטרה.

‏הנשיא עמית פונה אל המשטרה ושואל: "בהודעת דוברות המשטרה וגם למפגינים אמרתם שבג"ץ החליט עד 600 איש. הפסיקה דיברה עד 600? אני פשוט רוצה להבין את הפסיקה שלי".

‏מפקד מרחב ירקון צחי שרעבי: "פסיקת בג"ץ דיברה החל מ-600".

‏עמית: "זה מה שרציתי לשמוע, כי לא כך עלה מהודעת הדוברות".

‏מפקד המרחב שרעבי: מ-600. אנחנו יודעים לקרוא".

בנוסף, התייחס עמית לטענת המשטרה כי השוטרים חיללו שבת בגלל ההפגנה ואמר: "אז השוטרים לא חיללו שבת בגלל בג"צ, השוטרים היו בשטח קודם לכן" נציג המשטרה מסכים שהודעת הדוברות של המשטרה הייתה שקרית.