תושב ירושלים פעל בשירות המודיעין האיראני

תושב הבירה נאשם כי עמד בקשר עם סוכן זר, צילם אתרים אסטרטגיים וקיבל תשלום באלפי דולרים - גם תוך כדי המלחמה

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר (ו') לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד משה לחוביץ, תושב ירושלים כבן 21. לחוביץ נאשם כי קיים קשר עם גורם מטעם המודיעין האיראני וביצע עבורו משימות ריגול שונות בתמורה לתשלום כספי.

לפי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד ישי זיגמן, לחוביץ יצר קשר עם אדם שהציג עצמו כ"מייקל" בזמן שחיפש עבודה. במסגרת זו, הוא התבקש לתעד ולצלם אתרים שונים ברחבי הארץ, בין היתר בירושלים וברעננה. עבור הפעולות הללו קיבל לחוביץ תשלומים במטבעות דיגיטליים בהיקף של אלפי דולרים.

המשיך לפעול גם בזמן המלחמה

מכתב האישום עולה כי בשלב מסוים הבין לחוביץ כי "מייקל" הוא למעשה גורם הפועל מטעם איראן. למרות זאת, הוא בחר להמשיך בקשר ולבצע את המשימות שהוטלו עליו, שנועדו לסייע לאיסוף מידע מודיעיני עבור האויב. פעילותו נמשכה גם במהלך מבצע "עם כלביא". בנוסף לעבירות הביטחוניות, נטען כי לחוביץ נהג ברכב ללא רישיון נהיגה.

הפרקליטות מייחסת לצעיר עבירות חמורות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. יחד עם כתב האישום, הוגשה בקשה לבית המשפט להורות על מעצרו של לחוביץ עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.