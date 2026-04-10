מעיין אדם חושפת: הילדות שלי סולקו מהגן; זו הסיבה

אשת התקשורת והמגישה מעיין אדם שיתפה בדרמה משפטית ואישית מורכבת שעברה עליה ועל משפחתה בשבועות האחרונים. בפוסט חשוף היא מספרת כי בנותיה, תבור וקדם, נזרקו מהגן שבו הן לומדות ובוטלה הרשמתן לשנה הבאה, לאחר שהיא ובן זוגה דרשו "צדק בעניין תשלומי ההורים".

לדברי אדם, למרות שהצוות החינוכי בגן הוא "מדהים וכל הורה חולם עליו", הנהלת המקום בחרה להשתמש בבנותיה ככלי במאבק הכספי. "מי שמנהל את העסק רצה ללמד את כל ההורים לקח למען יראו ויראו", כתבה אדם, "הוא סילק פעוטות בנות שנה ושנתיים חסרות ישע, רק כדי שההורים לא יעיזו לחשוב ללכת בדרכנו".

"ילדים הם לא אמצעי גבייה"

הפרשה הגיעה לפתחו של בית המשפט, שקיבל הבוקר החלטה ברורה לטובת המשפחה. השופט קבע כי הבנות יחזרו למסגרת האהובה עליהן כבר ביום ראשון הקרוב, וכי המאבק הכספי מול ההנהלה ינוהל בהליך נפרד מבלי לפגוע בילדות.

"איזו הקלה אלוהים", שיתפה אדם בתחושותיה לאחר היציאה מבית המשפט. "יצאנו לקרב הזה, קרב יקר פי ארבע מתשלום חודשי לגן, במטרה להשתמש במשאבים שלנו לעשות שינוי עבור דורות של הורים שבויים. המחיר הכי יקר לא היה הכסף, אלא המחיר האישי והטלטלה שעברו הבנות שלנו".

המאבק על העיקרון

אדם הדגישה כי המצפון על הפגיעה בבנות הדיר שינה מעיניה, אך היא גאה בתוצאה שהשיגה למענן ולמען הורים אחרים. "גאים ושמחים שנעשה צדק ושהן מחוץ לסיפור. ועתה תדע כל אם עבריה – ילדים הם לא אמצעי גבייה".

בסיום דבריה הודתה אשת התקשורת על כך שהצליחה להחזיר את בנותיה לשגרה ולגננות שהן כל כך אוהבות, תוך שהיא מעבירה מסר נחרץ נגד התנהלות הגן במקרה זה.