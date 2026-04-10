הדסה בן ארי נחשפת: "לא חשבתי שאי פעם אגיד משפט כזה"

הסופרת והיוצרת, הדסה בן ארי, חושפת את הסודות שמעולם לא סיפרה בטלוויזיה, כולל הרגע המביך מול בתה והתרופה המיוחדת של אברי גלעד

הסופרת והיוצרת, הדסה בן ארי, נמצאת בתקופה של פריחה יצירתית יוצאת דופן, אך גם מתישה. בשנתיים האחרונות הוציאה שלושה ספרים, האחרון שבהם הוא "מלחמה של גיבורים 2" המאגד 78 סיפורי גבורה לילדים. בפוסט אישי שפרסמה, היא משתפת בכנות על "שריפת" רזומה היח"צ שלה ועל הדברים המרתקים שקרו מאחורי הקלעים ולא נכנסו לאף ראיון טלוויזיוני.

"להתראיין זה לא קל. גם להיחשף ולהתקלף. אבל זה חלק מלהביא יצירה לעולם", כתבה בן ארי. היא הסבירה כי בשל האינטנסיביות של השנתיים האחרונות, היא מבקשת מהקהל שלה להיות השגריר של הספר החדש בשטח, במיוחד עבור הורים ומורים שיכולים להיעזר בנספח החינוכי המצורף לספר.

"אני בדרך לפגישה עם הנשיא"

אחד הרגעים המשעשעים והמרגשים שתיארה בן ארי עוסק במתח שבין חיי האימהות לקריירה הציבורית. "היה קיץ, הבריכה אצלנו בבית הייתה פעילה ברוב שעות היממה", היא מספרת. כשבתה התקשרה שוב ושוב וביקשה שתיכנס איתה למים, נאלצה בן ארי לסרב מהסיבה הכי לא שגרתית שיש.

"אמרתי לה: יפה שלי, אני לא יכולה להיכנס לבגד ים עכשיו. אני בדרך לפגישה עם הנשיא", כתבה בן ארי והוסיפה: "לא חשבתי שאי פעם אגיד משפט כזה. היא שאלה בטון של 'מה יותר חשוב מלהיכנס לבריכה?', ואני עניתי – הנשיא של המדינה".

דופטן, איפור וצירים

בן ארי חשפה גם כיצד ניסתה לשמור על ריכוז שיא בזמן העבודה על ספרה "מה אתה יודע על געגוע". לדבריה, היא רכשה "דופטן" – תרופת פלא טבעית לקשב וריכוז עליה המליץ אברי גלעד. "לקחתי כדי להבטיח שאהיה חדה כתער. אמרתי לעצמי שגם אם זה לא יעזור, לפחות יהיה לי סיפור טוב לראיונות. בסוף לא הזכרתי את זה אפילו פעם אחת".

גם נושא המראה החיצוני לא נפקד מהפוסט. בן ארי, שמעידה על עצמה כמי שמתאפרת גם בחדר הלידה תוך כדי צירים, שיתפה בביקורת שהיא מקבלת ממאפרות ברשת. "הן כותבות לי: 'הקו השחור ממש לא מחמיא לך'. די, התעייפתי. אני האישה שלמדה להתאפר ברבע שעה ולטוס מארוחת ערב שמרוחה על הקיר לראיון בטלוויזיה". בסוף, הייתה זו דווקא בתה שסיכמה את הנושא כשקבעה: "אמא, יפה לך השחור. לעיניים שלך ושלי יפה השחור".