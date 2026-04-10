פרשה מזעזעת: גננת ובעלה חשודים בביצוע עבירות מין בילדי הגן

המשטרה עצרה הלילה זוג בשנות ה-60 לחייהם לאחר תלונות הורים על פגיעות בילדים בתוך הגן. המוסד פעל בביתם של החשודים ללא אישור

פרשה קשה ומזעזעת נחשפת הבוקר (ו') באזור תל אביב: משטרת ישראל עצרה הלילה בעל ואישה, בשנות ה-60 לחייהם, בחשד לביצוע עבירות מין בקטינים בתוך גן ילדים שניהלו בביתם.

החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהוגשו לאחרונה על ידי הורים לילדים בגן. על פי החשד, בעלה של מנהלת הגן ביצע את העבירות בילדים בזמן ששהו במוסד החינוכי, שמתנהל בתוך דירת המגורים של בני הזוג. מחקירה ראשונית עולה כי הגן פעל באופן פיראטי, ללא אישורים מטעם העירייה או משרד החינוך.

כאמור, הלילה פשטו השוטרים על ביתם של החשודים ועצרו אותם על פי צו מעצר שהוצא בבית משפט השלום בתל אביב. השניים הועברו לחקירה בתחנת משטרת תל אביב דרום, שם הם נחקרים בחשד למעורבות בפרשה החמורה.

היום יובאו בני הזוג לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצרכי החקירה המתפתחת. במשטרה בוחנים כעת האם ישנם נפגעים נוספים וקוראים להורים שילדיהם שהו בגן המדובר לפנות לתחנה במידה ועולה חשד לפגיעה נוספת.