סקר מנדטים: הפער נסגר, בנט מזנק; ומי הגיע ל-61 מנדטים?

סקר מנדטים חדש של 'מעריב' מעלה כי מפלגת בנט 2026 מתחזקת השבוע בשני מנדטים ועולה ל-24. המפלגה מתייצבת במרחק מנדט אחד בלבד ממפלגת הליכוד, שנותרת עם 25 מנדטים ושומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר.

לצד התחזקות בנט, נרשמה ירידה של מנדט אחד למפלגות "ישר" של גדי איזנקוט שיורדת ל-13, "הדמוקרטים" שיורדת ל-8 ו"יש עתיד" שנחלשת ל-7 מנדטים. מנגד, מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עולה במנדט אחד ומגיעה ל-9 מנדטים בסך הכל.

תמונת המנדטים המלאה על פי הסקר מציבה את הליכוד עם 25, בנט 24, וישר עם 13. אחריהן מדורגות ש"ס עם 9, ישראל ביתנו עם 9, הדמוקרטים עם 8 ועוצמה יהודית עם 8 מנדטים. את הרשימה סוגרות יש עתיד עם 7, יהדות התורה עם 7, וחד"ש-תע"ל ורע"ם עם 5 מנדטים לכל אחת.

בחלוקה לגושים לא חל שינוי השבוע במאזן הכוחות הכללי. גוש האופוזיציה, ללא המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"ם, עומד זה השבוע השני ברציפות על רוב של 61 מנדטים. לעומת זאת, גוש הקואליציה הנוכחי נחלש ועומד על 49 מנדטים בלבד.