זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת שמיני תשפ"ו

פָּרָשַׁת שְׁמִינִיהיא פרשת השבוע השלישית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק ט', פסוק א' ומסתיימת בפרק י"א, פסוק מ"ז.

חלקה הראשון של הפרשה עוסק באירועי היום השמיני שאחרי שבעת ימי המילואים, הוא יום חנוכת המשכן ובחטא נדב ואביהוא, בני אהרן. בחלק השני של הפרשה מופיעים דיני מאכלות אסורים ופירוט קצר של דיני טומאה וטהרה.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 18:24. יציאת השבת: 19:38

תל אביב

כניסת השבת: 18:46. יציאת השבת: 19:45

חיפה

כניסת השבת: 18:34. יציאת השבת: 19:40

באר שבע

כניסת השבת: 18:46. יציאת השבת: 19:44

חברון

כניסת השבת: 18:49. יציאת השבת: 19:43

גוש עציון

כניסת השבת: 18:44. יציאת השבת: 19:38

אריאל

כניסת השבת: 18:35 יציאת השבת: 19:44

אילת

כניסת השבת: 18:34 יציאת השבת: 19:41

צפת

כניסת השבת: 18:39. יציאת השבת: 19:43