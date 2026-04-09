בעקבות שיגורים מלבנון: אזעקות בחיפה ועכו ועד נהריה

מטח רקטות וטילים נרחב שוגר הערב (חמישי) לעבר שורת ערים ויישובים – מאזור קו העימות והגליל העליון ועד למפרץ חיפה וחוף הכרמל.

מערכות ההתרעה של פיקוד העורף הופעלו בשרשרת בתוך דקות ספורות. באזור המפרץ, נשמעו אזעקות ברחבי העיר חיפה, בין היתר בשכונות בת גלים, קריית אליעזר, הדר, העיר התחתית, אזור הכרמל ומערב העיר. במקביל, הופעלה התרעה גם ביישוב נווה ים שבחוף הכרמל (זמן התגוננות של דקה).

אזור הגליל העליון וקו העימות ספגו גם הם חלק משמעותי מגל השיגורים. אזעקות נשמעו בעיר עכו ואזורי התעשייה שלה (רמות ים ושער נעמן), וכן בעיר נהריה הסמוכה לגבול.