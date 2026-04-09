"ידיד אמת": נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ישיא משואה

מירי רגב הודיעה כי נשיא ארגנטינה נבחר להדליק משואה בטקס המרכזי בהר הרצל, כאות הוקרה על תמיכתו הבלתי מתפשרת בישראל. מיליי, שהכיר בחמאס כארגון טרור ושינה את שם רחוב "פלסטין" ל"משפחת ביבס", הוגדר על ידי רגב: "ידיד אמת שותף מסור לדרך"

השרה מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) על בחירה היסטורית ויוצאת דופן לטקס המרכזי בהר הרצל: נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, נבחר להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב. הבחירה במיליי, שנעשתה מתוך מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת, מהווה הוקרה לאומית על עמידתו האיתנה לצד ישראל בתקופה המאתגרת ביותר בתולדותיה.

מרחוב "משפחת ביבס" ועד המאבק בטרור

מיליי, המנהיג את ארגנטינה בשנתיים וחצי האחרונות, ביסס את מעמדו כאחד התומכים הבולטים של ישראל בזירה הבינלאומית. מאז ה-7 באוקטובר הוא הוביל שורה של צעדים מנהיגותיים משמעותיים, בהם ההכרה הרשמית בחמאס, בחיזבאללה ובמשמרות המהפכה כארגוני טרור.

לצד מאמציו המדיניים לשחרור החטופים הישראלים והגנה על זכותה של ישראל להגן על עצמה בפורומים בינלאומיים, מיליי הוביל גם מחוות סמליות ומרגשות, כשהבולטת שבהן הייתה ההחלטה לשנות את שמו של רחוב "פלסטין" בארצו לרחוב "משפחת ביבס".

"מופת של שותפות ונאמנות לעם היהודי"

השרה רגב נימקה את ההחלטה התקדימית להעניק את הכבוד למנהיג זר: "בשנים המורכבות כל כך שאנחנו מצויים בעיצומן, מדינת ישראל מצאה בבואנוס איירס ידיד אמת ושותף מסור לדרך. הנשיא חאבייר מיליי הוא מהבולטים שבמנהיגי העולם החופשי ומהקרובים שבידידי ישראל".





בתשואות ממושכות: צפו בקבלת הפנים של חאבייר מיליי בכנסת צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

היא הוסיפה והגדירה את הנשיא כ"חבר אמת וציוני אמיתי, מופת של שותפות, נאמנות והערכה לעם היהודי". לדברי השרה, הבחירה מבטאת את "הכרת התודה העצומה שאזרחי ישראל כולם רוחשים למנהיגותו, ואת גאוותנו העצומה בקשר החם והקרוב בין ישראל לארגנטינה".

בסימן: "עוצמות של התחדשות"

כפי שאושר לאחרונה בממשלה, טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות". את המשואות צפויים להדליק נשים וגברים אשר בעשייתם מאפשרים לבצר את החוסן הלאומי, לטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר, ולהוביל את ישראל בבטחה בנתיבי השיקום והבנייה.