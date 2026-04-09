איש התקשורת הימני על תופעת 'אלימות המתנחלים': "תופעה בזויה"

היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת הימני, ברל'ה קרומבי, יוצא בביקורת חריפה נגד פורעי החוק בגבעות ומבהיר: מדובר בתופעה בזויה ופסולה שמהווה את האיום המרכזי על תנופת הבנייה ביהודה ושומרון

בעוד מפעל ההתיישבות נמצא בשיא פריחתו ובתנופת התפתחות היסטורית, היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת הימני ברל'ה קרומבי מזהיר היום (חמישי) מפני הגורם שמאיים לחבל בהישגים הללו מבפנים. בפוסט נוקב שפרסם, הוא משרטט קו ברור בין רובם המוחלט של המתיישבים לבין קומץ "נערי שוליים" שמעשיהם פוגעים אנושות בתדמיתה של ישראל ושל ההתיישבות כולה.

"תופעה בזויה, פסולה ומסוכנת"

קרומבי לא מהסס להשתמש במילים הקשות ביותר כדי לתאר את אירועי האלימות המיוחסים לחלק מהגבעות. "זו תופעה בזויה ומסוכנת," קובע היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת הימני. "היא פסולה ברמה הערכית והמהותית, אבל הרבה יותר ברמה הפרקטית. היא עושה היום את הנזק הגדול ביותר למפעל ההתיישבות".

לדבריו, מעבר לפגם המוסרי שבזריקת אבנים או פגיעה ברכוש, מדובר בנזק אסטרטגי. האלימות הזו משמשת כ"דלק" עבור קמפיינים אנטישמיים בעולם, ומקשה על אוהדי ההתיישבות בחו"ל להגן על זכותה של ישראל ביהודה ושומרון.

הנזק שבניפוח התופעה

לצד הגינוי החד-משמעי, קרומבי מבקש להחזיר את האירועים לפרופורציה. הוא טוען כי מדובר בתופעת קצה שבקצה, שאינה מייצגת את הציבור ביו"ש. "לקרוא לזה 'אלימות מתנחלים' זו פארסה," הוא כותב. "מדובר בנוער שוליים שרובו כלל לא מגיע מיו"ש, והוא זוכה לגינוי מקצה לקצה מהנהגת ההתיישבות ומהרבנים".

עוד מזהיר כי ניפוח האירועים הללו לכדי "טרור ממוסד" הוא גול עצמי: "מי שמהדהד את האירועים האלו, גם אם מתוך כוונות טובות, שופך דלק על עלילות דם ושקרים".

המטרה: להגן על ההתיישבות

לסיכום, קורא להפריד בין הטרור הפלסטיני הרצחני לבין מעשי הוונדליזם של הקומץ היהודי, אך מדגיש כי האחריות של המחנה הלאומי היא להקיא את האלימות מתוכו. "הלוואי והתקשורת הייתה מפנה לטרור הפלסטיני רבע מהפוקוס שהיא נותנת לגרפיטי," מסכם קרומבי, "אבל אנחנו חייבים להבין שהאלימות הזו היא האויב הגדול ביותר של המפעל שלנו כיום".