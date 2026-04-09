גולדקנופף נגד דרעי: "סגנון משתלח, לא מתאים לבן תורה"

יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, פרסמה הערב (חמישי) הודעה רשמית וחריפה נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי. ההודעה מגיעה בתגובה למתקפה של דרעי על כך ששותפיו למחנה החרדי המשיכו לכהן בתפקידי שרים בעוד הוא נפסל מלכהן בממשלה, וחושפת משבר אמון עמוק בין המנהיגים החרדים.

"דרעי יודע היטב שפעלנו למען עולם התורה"

בלשכת גולדקנופף הביעו תמיהה על דבריו של דרעי, והזכירו לו כי למרות הפסילה האישית שלו, הממשלה המשיכה לפעול בתיאום מלא. "הופתענו מאוד מהביקורת שהטיח אריה דרעי על כך שבעוד הוא נפסל לכהן כשר, הרב גפני והרב גולדקנופף המשיכו בתפקידם", נכתב בהודעה.

עוד הדגישו בלשכה כי לאורך כל תקופת כהונתם, השר גולדקנופף ויו"ר ועדת הכספים גפני פעלו ללא לאות "למען עולם התורה, האברכים ובחורי הישיבות, ולקידום הסדרת מעמד תורתם-אומנותם" – נושאים הנמצאים בלב הקונצנזוס החרדי.

מתקפה על הסגנון: "שלא יתחילו איתי? זה לא סגנון של בן תורה"

מעבר למהות, ביהדות התורה בחרו לתקוף ישירות את הסגנון הלוחמני של יו"ר ש"ס. בתגובה לאיום המרומז של דרעי ששלח לעברם את המשפט "אז שלא יתחילו איתי", מסרו בסביבת גולדקנופף: "הסגנון המשתלח והאיום ששיגר איננו מתאים להליכות של בן תורה, ואיננו מכבד את דרעי ואת מפלגתו".

סוגיית החטופים: "דרעי נמנע מלהיפגש עם המשפחות"

הקרב המילולי הגיע לשיאו סביב סוגיית החטופים. בתגובה לטענתו של דרעי כי היה עסוק בטיפול בנושא, בלשכת גולדקנופף הטיחו בו האשמה אישית וקשה: "גם הרב גפני וגם הרב גולדקנופף פגשו רבות ממשפחות החטופים ופעלו למענן, זאת בזמן שלטענתן, דרעי נמנע מלהיפגש איתן גם לאחר ששיגרו פניה אישית לרעייתו".