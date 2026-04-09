בעקבות אזהרת צה"ל: עיר ראשונה שוקלת לסגור את מערכת החינוך

בעקבות הערכות המצב לפיהם חיזבאללה ירחיב את היקפי הירי למרכז ולדרום, עיר ראשונה שוקלת לסגור את מערכת החינוך

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, פרסם הערב (ה') הודעה דרמטית לתושבי העיר בעקבות הערכות מצב ביטחוניות עדכניות. לפי דבריו, בפיקוד העורף מתריעים על הגברת הסכנה לירי תלול מסלול מלבנון לעבר אזור גוש דן בטווח הזמן המיידי.

בעקבות האיומים, הודיע ראש העיר כי יקיים סדרת הערכות מצב עד מחר בבוקר, שבסופן יוחלט על המשך הפעילות בעיר. שאמה הכהן ציין כי ייתכן וינחה לסגור מחדש את מערכת החינוך ברמת גן, או לחילופין להעביר את הלימודים למתכונת של קפסולות.

דגש על מוסדות ללא מיגון תקני

ההנחיות החדשות, אם יתקבלו, יתמקדו בעיקר במוסדות חינוך שבהם אין מיגון מלא ותקני עבור כלל התלמידים וצוותי ההוראה. "לאחר ששמעתי את הדברים מפורשות מפיקוד העורף על הגברת הסכנה לירי מלבנון לגוש דן, אבצע הערכת מצב", הבהיר ראש העיר.

ההודעה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והחשש מהסלמה מחודשת מול חיזבאללה, למרות הדיבורים על הפסקת אש בגזרות השונות.