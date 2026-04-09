המבזק היהודי: מה המשמעות של הפסקת האש?

המבזק היהודי- מבט על החדשות מזווית אמונית. בתוך מציאות ביטחונית מתוחה ורב-זירתית, איתמר צור מציג מבזק חד שלא משאיר מקום לספק.

המבזק היהודי על הפסקת האש (אולפן סרוגים)

בזמן שבשביעי של פסח כולנו ישבנו בבית וציפינו לקריעת מיצרי הורמוז הופתענו לגלות שהאולטימטום החריג שהציב טראמפ הסתיים בהסכם שהותיר את כולנו מאוכזבים

תפילות רבות לגאולה קרעו את הרקיעים ונראה כלפיי חוץ שהשמים הפכו לשקטים. אבל חשוב שנזכור, אנחנו לא באמת יודעים מה מסתתר מאחורי הקלעים.

ובתוך כל סימני השאלה דבר אחד ברור, תפילות אינם חוזרות ריקם, האל הגדול הגיבור והנורא מנהל את המערכה. ובחיבור כל הניסים שחווינו וההבנה שנסתרות דרכי האל כל שנותר לנו הוא להרבות את הזכויות ולהמשיך להמתין בציפייה, בתפילה ובתקווה...

ועכשיו לחדשות הטובות שהגיעו כתוצאה מהודעת ההפסקה הורים רבים ברחבי המדינה מדווחים שחזרו לנשום לרווחה

הגבלות פיקוד העורף הוסרו

בתי הספר והגנים נפתחו

וברגע אחד חזרנו לשגרה

שגרה בה חשוב לעצור לרגע

עברנו תקופה מסעירה

יש עכשיו זמן והרבה חומר לחשבון נפש ומחשבה

זמן של אביב, של התחדשות, של פריחה

זמן לעבודת המידות

זמן מצוין להרבות בחיוכים לזולת ברחובות

ולסיכום

דווקא עכשיו בזמן של רגיעה שבשנייה אחת, יכולה להתהפך ולפתע תישמע שוב אזעקה אנחנו נתחזק באמונה, נעצור ונסתכל אחורה.

אנחנו כבר לא אותה מדינה קטנה שמורידה את המבט ומפחדת להגיד את מה שהיא רוצה בשנתיים האחרונות הפכנו להיות מעצמה אדירה. אנחנו עמוק בעיצומו של תהליך הגאולה, קול שופרו של משיח מתחיל להדהד בעוצמה.

את אותה אכזבה כתוצאה מההפסקה, נהפוך לשמחה ונגיד מזמור לתודה, התפילות מרעידות כעת את השמיים שחיצונית מרגישים שקטים

אבל הקב"ה מתנהג במידת ארך אפיים.

שמח על עוד יהודים שבנתיים מתחזקים וחוזרים לשורשים רגע לפני ציר נוסף שיבוא עלינו ברחמים. מתי יגיע המשיח אנחנו לא יודעים, שלמרות שהרגיש שהנה זה כבר כאן.

אני רוצה להגיד בשמכם ובשמי:

אף על פי שיתמהמה

עם כל זה אחכה לו

בכל יום שיבוא

שבת שלום



