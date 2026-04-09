הרמטכ"ל בלבנון: "איראן חלשה מאי פעם, פגענו בכל השרשרת"

רב-אלוף הרצי הלוי סייר היום (חמישי) עם כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, ושלח מסר תקיף באשר להמשך הלחימה והשלכות המערכה מול איראן על הגזרה הצפונית. הרמטכ"ל הדגיש כי למרות הפסקת האש בסיבוב מול טהראן, המערכה בלבנון נמשכת במלוא העוז במטרה לשנות את המציאות הביטחונית עבור תושבי הצפון.

הפסקת האש באיראן: "ערוכים לחזור ללחימה עוצמתית"

הרמטכ"ל התייחס לראשונה להפסקת האש מול איראן שנכנסה לתוקפה אתמול, והבהיר כי צה"ל נותר בדריכות עליונה. "צה"ל נמצא במלחמה", אמר הלוי. "נכנסנו אתמול להפסקת אש באיראן – אנחנו ערוכים לחזור ללחימה באופן עוצמתי במידה ונידרש".

לדבריו, המיקוד המבצעי מוסט כעת חזרה לזירה הצפונית באופן מלא: "זירת הלחימה העיקרית שלנו היא פה בלבנון. אנחנו ממשיכים להעמיק את התמרון וממשיכים להכות בחיזבאללה. זו פעולה עוצמתית מאוד, הכוחות שלנו פועלים בקווי החזית והעומק".

"איראן חלשה יותר, חיזבאללה מבודד"

בסקירתו, פירט הרמטכ"ל את ההישגים האסטרטגיים במעגל השלישי ואת השפעתם הישירה על המתרחש בלבנון. "הישגי צה"ל במלחמה מול איראן חסרי תקדים והיסטוריים", קבע. "איראן של לפני המלחמה הזו היא לא אותה איראן, היא הרבה יותר חלשה. פגענו בכל שרשרת הערך שלה".

הלוי הסביר כי המכה שספגה טהראן הותירה את חיזבאללה ללא הגיבוי האסטרטגי שעליו נסמך במשך עשורים. "חיזבאללה מבודד בתוך לבנון ומבודד מהעורק האסטרטגי שלו באיראן. ממשלת לבנון מבינה יותר מאי פעם את גודל הבעיה בקיומו של ארגון טרור רדיקלי פנאטי על אדמתה".

המטרה: ביטחון ארוך טווח לצפון

לסיום, הגדיר הרמטכ"ל את יעדי המשך המערכה בתוך שטח לבנון, תוך הדגשה כי צה"ל ינצל את ההזדמנות המבצעית שנוצרה כדי להחליש את הארגון עד תום.

"המשימה שלנו ברורה – להמשיך ולהעמיק את הפגיעה ולהמשיך ולהחליש את חיזבאללה", סיכם הרמטכ"ל. "יש פה הזדמנות – נמשיך לפעול למטרת השבת הביטחון לתושבי הצפון לאורך זמן"