נתניהו הודף את הטענות: "אין הפסקת אש בלבנון!"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לדיווחים על כך שישראל הגיעה להסכם עם לבנון, ומכחיש את הדיווחים: "אני אומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון!"

לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך שישראל תנהל משא ומתן עם לבנון, החל גל שמועות ודיווחים המאשים את נתניהו וממשלתו בהפסקת אש מול לבנון. כעת (חמישי) נתניהו הודף את הטענות וטוען כי אין הפסקת אש בלבנון.

בדבריו אמר נתניהו: "תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם: אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון.

ההישגים הכבירים שלנו גם באיראן וגם נגד ציר הרשע הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות שלא היו בעבר".

עוד הוסיף נתניהו: "לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים: אחד - פירוק חיזבאללה מנשקו. והשני - הסכם שלום היסטורי בר-קיימא בין ישראל ללבנון.

ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, ואני מתכוון להביא עוד".