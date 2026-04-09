עוד הצהרה כתובה: מוג'תבא חמינאי בהתייחסות ראשונה להפסקת האש

המנהיג העליון של איראן התייחס לראשונה להפסקת האש מול ארה"ב וישראל וטען כי "איראן לא מחפשת מלחמה, אך לא נוותר על זכויותינו"

יממה אחרי תחילת הפסקת האש במלחמה בין איראן וארה"ב, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הערב (חמישי) הצהרה כתובה נוספת בה התייחס לראשונה למגעים בין טהרן לוושינגטון ודרישותיהם מארה"ב.

"איראן לא מחפשת מלחמה, אך לא נוותר על זכויותינו" נאמר. "אין ספק שנדרוש פיצויים עבור כל הנזק, ועבור הדם של השהידים שלנו - כשאיראן נחושה לנקום את מותו של המנהיג העליון ושאר הקדושים שלה. אנחנו גם ניקח את הניהול של מיצר הורמוז לרמה חדשה".

חמינאי הוסיף וטען כי "איראן היא המנצחת בשלב זה של המערכה, ונוכחות העם בשטח חייבת להימשך כפי שנמשכה ב-40 הימים האחרונים. אתם, העם, הייתם המנצחים האמיתיים בשטח".

"על אף הנזק והתקיפות של האויב, הכוחות שלנו הפכו את המלחמה לניצחון גדול" סיכם. "על כולם לדעת, שבעזרת האל, לא נאפשר לפושעים התוקפנים שתקפו את ארצנו להתחמק".