מרגש: אימו של רן גווילי ז"ל וגל הירש ישיאו משואה

השרה תא"ל (מיל’) מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) לטליק גווילי, אימו של גיבור ישראל רן גווילי, ולמתאם השבויים והנעדרים, תא"ל (במיל') גל הירש, כי בחרה בהם מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות. השניים ישיאו את המשואה במשותף.

בבוקר השבעה באוקטובר יצא רן גווילי ז"ל להילחם למרות שהיה פצוע בכתפו והיה אמור להיכנס לניתוח. הוא הספיק להציל את חייהם של עשרות משתתפי מסיבת הנובה לפני שנהרג וגופתו נחטפה לעזה. רן שהושב ארצה אחרי 843 ימים הוא החטוף האחרון שהושב מרצועת עזה.

מי שלקח חלק פעיל בהשבתו של רן ובהשבתם של כל 255 החטופות והחטופים שנלקחו לרצועת עזה הוא תא"ל (במיל') גל הירש. הירש שירת במשך שנים ארוכות בצה"ל בתפקידי פיקוד בכירים, והוביל לוחמים ומפקדים בזירות מבצעיות מורכבות.

השרה רגב מסרה: "התרגשתי עד דמעות לבשר לטליק על הבחירה בה להדליק משואה ביום העצמאות. בנה האהוב של טליק לוחם הימ"מ האמיץ רן גווילי, היה הראשון לצאת והאחרון לשוב. דרך מאבקה הנחוש להשבתו של בנה לקבורה בישראל התוודענו למשפחת גווילי המדהימה ולערכים המייחדים אותה, הערכים שהובילו את רן להקריב את חייו למען העם והארץ שכל כך אהב. המשואה המשותפת היא דרכנו להודות לתא"ל (במיל') גל הירש, אשר הקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל.

לאחר שנים רבות של שירות כלוחם וכמפקד בצה"ל התגייס למשימת הקודש של השבת החטופים בתפקידו כמתאם השבויים והנעדרים. במשך למעלה משנתיים עבד ביסודיות ובנחישות מסביב לשעון בארץ ומחוצה לה ולא עצר עד להשלמתה של משימת הקודש שהופקדה בידיו. דרך המשואה הזו אנחנו מודים לכל העוסקים במלאכה המורכבת של השבת אחינו ואחיותנו החטופים, מלאכה שהייתה משאת הלב של העם כולו".



