סקר מנדטים אחרי הפסקת האש: נתניהו בצרות; האופוזיציה בעננים

סקר מנדטים ראשון מאז ההכרזה על הפסקת האש עם איראן, ונראה שהציבור הימני בישראל לא אוהב זאת. לנתונים המלאים

ישראל וארה"ב הגיעו אמש (רביעי) להפסקת אש עם איראן. בכאן 11 שאלו מיד לאחר מכן, אם הבחירות היו מתקיימות כעת, כיצד הציבור הישראלי היה מצביע.

התוצאות הן לרעת הקואליציה, ונראה כאמור שימנים רבים לא מרוצים מעניין הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו עם 25 מנדטים, יורד ב-3 מנדטים לעומת הסקר הקודם. בנט עם 19 מנדטים, איזנקוט מיד אחריו עם 14 מנדטים ויאיר גולן עם 11 מנדטים.

בן גביר עם 10 מנדטים, ש"ס וליברמן כל אחת מהן עם 9 מנדטים, יהדות התורה עם 7 מנדטים, יש עתיד של לפיד עם 6 מנדטים, חד"ש-תע"ל ורע"ם, כל אחת מהן עם 5 מנדטים.

יועז הנדל, בל"ד, סמוטריץ' ובני גנץ - לא עוברים את אחוז החסימה. גוש נתניהו עם 51 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו עם 69 מנדטים.

מנגד, בסקר i24news, הוצגו נתונים אחרים לחלוטין. קואלייצית נתניהו משיגה 64 מנדטים(!) מפלגת הליכוד נוסקת ל-32 מנדטים.

בנוסף, בסקר ערוץ 13, ולראשונה מזה זמן רב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה.