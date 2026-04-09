בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף

לאחר ההכרזה על הפסקת האש עם איראן ובתום הערכת מצב עדכנית: פיקוד העורף מפרסם את ההנחיות עד למחר בשעה 17:00

כ"ב ניסן התשפ"ו
בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף
פיקוד העורף

דובר צה"ל מסר כעת (חמישי) כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בשלב זה ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום שישי, 10 באפריל 2026, בשעה 17:00.

נזכיר, כי אמש לאחר ההכרזה על הפסקת אש בין ישראל וארה"ב לאיראן, פיקוד העורף הודיע כי ניתן לקיים פעילות מלאה וללא הגבלות בכל הארץ, כולל קיום לימודים במוסדות החינוך, למעט ביישובי הצפון - בהתחשב בלחימה שעדיין מתנהלת מול חיזבאללה.

בשאר הארץ אין מגבלות כלל, למעט בגליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה - שם חלה מגבלת התקהלות של עד 1,000 אנשים. מקומות העבודה פועלים גם באזורים אלה ללא הגבלות וגם הפעילות החינוכית.


