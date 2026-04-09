בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף

לאחר ההכרזה על הפסקת האש עם איראן ובתום הערכת מצב עדכנית: פיקוד העורף מפרסם את ההנחיות עד למחר בשעה 17:00

דובר צה"ל מסר כעת (חמישי) כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בשלב זה ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום שישי, 10 באפריל 2026, בשעה 17:00.