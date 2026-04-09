ניצחון לעיתונאי: נדחתה תביעת הדיבה בסך 650 אלף שקלים

ביהמ"ש דחה תביעת דיבה של הקבלן עופר זהבי בסך 650 אלף שקל, בעקבות פרסום על קשריו עם עיריית נהרייה ורשלנותה בפינוי אסבסט מסוכן. על זהבי נמתחה ביקורת בשל עדות לא אמינה והוטל עליו לשלם הוצאות משפט

בית המשפט דחה היום (חמישי) תביעת דיבה בסך 650 אלף שקלים שהגיש קבלן אסבסט נגד העיתונאי אבנר הופשטיין ואתר "זמן ישראל", תוך שנקבע כי הכתבה שבגינה הוגשה התביעה חוסה הן תחת הגות "אמת בפרסום" והן תחת הגנת תום הלב, כך דווח באתר העין השביעית.

על פי הדיווח, בשנת 2021 פרסם הופשטיין תחקיר באתר "זמן ישראל" תחת הכותרת "עבודה רעילה". בכותרת המשנה לתחקיר, שעסק בפינוי אסבסט, נטען כי "בנהריה מטפלים בבעיה ברשלנות ומפקידים את עיקר העבודה בידי קבלן מקושר שכבר נענש מספר פעמים".

הקבלן הוא עופר זהבי, עליו נטען בכתבה כי הוא "משום מה הוא זוכה לגיבוי של המשרד להגנת הסביבה ועיריית נהריה, וקוטף לידיו חלק נכבד מעבודות הפינוי באתרי האסבסט בנהריה ובסביבתה הקרובה – כשני שליש מהם, על פי ההערכות. עבודות פינוי כאלה מניבות מאות אלפי שקלים, והדבר מעלה תהיות מדוע מסתמן שוב ושוב כי הפכו בעיקר נחלתו של קבלן אחד".

בכתבה הוא כינה את זהבי "עבריין" ועוד, אלא שהשופטת פסקה לטובת העיתונאי וטענה כי היא עיינה בפרטים והגיעה לחקר האמת בעניין.

השופטת פסקה כי "כי הפרסום נעשה כאשר הנתבעים האמינו בתום לב כי כל העובדות המובאות בפרסום נכונות ומצאתי כי ככלל שנפלו אי דיוקים בפרסום, המדובר באי דיוקים זניחים כפי שהובא לעיל בהרחבה". עם דחיית התביעה חויב זהבי בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 20 אלף שקלים.