מלב הצבא האיראני להר הרצל: רוני אינסהאז פרשהד ישיא משואה

מי ינחה את טקס המשואות? כתבי ערוץ 14 ו-12 קיבלו הצעה צילום: (צילום: באדיבות מערך הטקסים והאירועים הממלכתיים)

השרה תא"ל (במיל') מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינה, הודיעה היום (חמישי) כי איש העסקים רוני אינסהאז פרשהד נבחר להשיא משואה בטקס המרכזי בהר הרצל. סיפור חייו של פרשהד חושף גבורה יוצאת דופן של יהודי שפעל מתוך ליבת הממסד האיראני העוין.

סוכן חשאי של הצלת יהודים בלב טהראן

פרשהד נולד וגדל בבירת איראן. בשל המרחק מבית הספר היהודי, נאלץ ללמוד במוסד מוסלמי, ועם הגעתו לגיל 18 גויס לשורות הצבא האיראני. לאחר תקופת הטירונות, הוא שובץ לשרת בבית המשפט בטהראן, שם הצליח להתברג בתפקידים רגישים עד שהפך לעוזרם האישי של חוקרים ושופטים בכירים.

את הגישה יוצאת הדופן שקיבל למערכת המשפט האיראנית, ניצל פרשהד למטרה אחת: הצלת חיי אדם. מתוך תחושת אחריות וערבות הדדית, הוא פעל בסתר ובסיכון חיים עצום כדי לסייע ליהודים שנקלעו למצוקה מול הרשויות. באומץ לב, בתושייה ובתחבולות, הוא הצליח לחלץ רבים מזרועות השלטון. בשנת 1997 עלה ארצה, ויחד עם אחיו בנה את חייו מחדש והקים שורת מיזמים עסקיים מצליחים.

"מייצג את הכמיהה המוצדקת לחופש"

השרה רגב התייחסה להחלטה ואמרה: "סיפורו של רוני מייצג את המורשת הענפה של יהודי איראן ואת כמיהתם העמוקה והמוצדקת לחופש".

רגב קישרה את הבחירה לאירועי התקופה הנוכחית: "דווקא בתקופה שבה מדינת ישראל מכה קשות יחד עם ארה"ב באיראן כדי להסיר את האיום הקיומי המונח על צווארנו, אני גאה לבחור ברוני שמייצג את הרבות והרבים שפעלו בתעוזה ובתחכום להצלת אחינו היהודים באיראן גם במחיר של סיכון חייהם. הוא סמל לכל מי שבוחר גם היום לקחת אחריות ולחזק את הערבות ההדדית של העם היהודי".

בסימן: "עוצמות של התחדשות"

הטקס הממלכתי יעמוד השנה, שנת ה-78 למדינת ישראל, בסימן "עוצמות של התחדשות". את המשואות ישיאו נשים וגברים אשר בעשייתם מאפשרים לבצר את החוסן הלאומי, לטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה מאז ה-7 באוקטובר, ולהוביל את ישראל בנתיבי השיקום והבנייה.